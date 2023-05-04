維也納少年合唱團藝術總監Gerald Wirth教授，日前飛越了9000公里的航程，到尖石鄉嘉興國小教導合唱團泰雅族的孩子，長榮航空駐奧地利總經理何秉修致贈4張機票，有4名幸運的泰雅美聲小朋友，暑假到維也納參加「2023維也納少年音樂聯盟工作坊」。

Gerald Wirth教授前往嘉興國小前，拜會縣長楊文科說明來意，特別感謝楊縣長的支持，並期盼新竹縣和維也納兩地在音樂藝術上有更多的觀摩與交流。

楊文科對Gerald Wirth教授到原鄉教導原鄉孩子合唱深感謝意，致贈茶杯拌手禮，期待未來有更多合作的機會，讓小朋友參與境外演出，增進演唱技巧外，更能開拓國際視野。

Gerald Wirth教授前往嘉興國小，由一手打造「嘉興國小暨義興分校合唱團」的徐榮春校長陪同，展開教學活動，是該合唱團首次有國際級大師的指導。

嘉興國小合唱團獻唱《kmluh收割歌》和《祭神歌》2首濃濃「原味」的泰雅族曲子，讓Gerald Wirth教授感受到該校師生的熱情。

泰雅小朋友對教學活動充滿興奮 與好奇，也全神貫注地學習，從中學到一些獨特的唱歌技巧，充滿歡樂氣氛。

嘉興國小獲贈機票到維也納的李元永（左自右）、李元太、高可欣、曾瑀棠。（田昭容提供／羅浚濱新竹傳真）

大力支持合唱團的黃畹庭，泰雅族孩子稱她Kitty媽媽，與丈夫趙之寬見證下，徐榮春和縣府機要秘書田昭容從長榮航空駐奧地利總經理何秉修手中接下4張機票，致贈給通過評核的李元永、李元太、高可欣及曾瑀棠4位孩子，暑假前往歐洲參與「2023維也納少年音樂聯盟工作坊」，與維也納少年合唱團團員一起練唱及交流。

徐榮春感謝Gerald Wirth教授這次親臨指導，更企盼社會各界能提供資源，給這些有歌唱天分的原鄉孩子有更多精進學習的機會和揮灑的空間。