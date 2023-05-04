「2023瓜果食農嘉年華」睽違2年，6日在台南區農改場登場。（曹婷婷攝）

向來為台南區農改場人氣活動王的「瓜果食農嘉年華」，每年吸引無數民眾參與，過去2年因新冠疫情停辦2年，本周六終於強勢回歸，今年以食農展藝、瓜果爭艷為主題，活動會場以當季瓜果植株及果實進行主題布置，呈現物產豐饒特色。

「2023瓜果食農嘉年華」由台南區農改場與台灣種苗改進協會合辦，農友社會福利基金會贊助，以瓜果爭豔為活動主軸，規畫多項親子食農體驗活動，闖關遊戲、玉米迷宮等，帶大小民眾了解各式瓜果品種。歡迎民眾一起品嘗西瓜、親子DIY手作藝術品，體驗初夏賞瓜趣。

台南區農改場長楊宏瑛表示，今年活動以食農教育為主軸，希望讓學童與民眾從玉米田迷宮、絲瓜絡玩具或瓜果涼拌料理手作等過程，認識台灣當地農產品，增加在地農產品經濟價值。

台南區農改場指出，活動將於5月6日上午9時登場，有食農實境解謎闖關、酪梨寶DIY、食農親子著色畫、絲瓜絡手作飾品、西瓜皮及當季蔬果料理、瓜葉藍晒創作、食農教育靜態展示區等，當天將帶領民眾透過手作，認識當地當季瓜果農產品，減少食物碳足跡，減低大環境碳排放，也邀請台南青農配合辦公益展售，展售具認證農產品，增加在地農產品經濟價值，活絡消費市場。