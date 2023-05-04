台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，台中市議員何文海表示，中市府目前正招商中的台灣智慧營運塔規畫35層樓，不但比胡志強時代規畫的100層樓及林佳龍時代規畫的42層樓低，經費從原本的76億暴增到上百億，縮水又變貴。經發局回應，35層是促參的模擬圖，並非定案。

何文海表示，台灣塔是前市長胡志強時規畫，當時以地標功能為主，80億要蓋100層樓，前市長林佳龍時代改為智慧營運中心規畫42層樓，以智慧營運以及辦公功能為主，預算76億元，當時也接近發包動土。盧市府更名台灣智慧營運塔，不僅預算暴增，樓層還減少，35樓的建築還算地標嗎？

何文海說，市長盧秀燕曾說說要解決這個水湳重大建設案，更名為台灣智慧營運塔，並承諾一定會做好，結果最後還要BOT委外，市府是否就是想把責任推給民間，至於是否有人會來投資？市府根本不在意。

何文海進一步指出，百億預算的建設，市府今年二月辦公聽會，竟然只邀了西屯區5位議員，其他議員都未被通知，邀請的公聽會專業單位以及各大學出席者出席率更是只有約1／4，連市府自己內部層級也都是二級以下主管參加，質疑公聽會根本沒誠意，台灣智慧營運塔又要拖4年。

經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔自2021年9月改以BOT方式引進民間資金與創意投注公共建設，市府已委託專業顧問股份有限公司辦理BOT前置作業，並於今年2月舉辦公聽會。

經發局進一步說明，地上35層、地下4層、經費106億元是可行性評估的模擬，非確定高度，未來促參得標廠商若認為前景看好，也可能投資更高金額，由未來得標廠商決定。