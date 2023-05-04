近期有不少民眾收到簡訊通知，內容「您有一筆交通罰款逾期未到案，請於112/05/00前繳納…」，並附上疑似政府的網站連結，高市府交通局提醒民眾這是詐騙簡訊，籲請民眾勿回傳或回撥電話，以免上當。

高市交通局表示，如民眾有交通違規為警方舉發時，警方會依規定寄發交通違規罰單，縱使民眾有時不慎罰單逾期未繳，交通局-交通事件裁決中心也會以正式公文書(裁決書)通知，並不會以「簡訊」方式，通知民眾繳款。

詐騙簡訊網址為：t.ly/mvdis.gov.tw，點選後連結網頁卻改為｢iyantai.net｣結尾，這並不屬於政府機關網址，交通部公路總局「監理服務網」的正確網址為、https://www.mvdis.gov.tw，民眾切勿點選假網址，以免受騙。

民眾如需查詢交通違規相關資訊，除可上網至公路總局「監理服務網」查詢，亦可使用智慧型手機下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（紅單）情形。此外，也可撥打高雄市政府交通局-交通事件裁決中心公務電話，查證交通違規案件。