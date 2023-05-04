鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書批評，民進黨年金改革是搖著公益旗子「對公務人員痛下重手」，對此，行政院代理發言人羅秉成4日回應，年改確實有陣痛期，是讓軍公教人員在後續年改保障上無後顧之憂，他尊重各界意見，但盼能給公平評價；明年也將正面支持軍公教薪資調整。

羅秉成主持院會後記者會時表示，政府相關預算編列都有法定程序，台灣民主化之後，預算審查事前要受到國會監督，事後決算也有審計部監督，且所有資訊皆公開透明；政府是以負責任的態度在做預算編列，也遵守財政紀律。

羅秉成以前瞻基礎建設舉例，起初在野黨在立法院灑麵粉、丟水球反對，但通過後各地方政府都非常歡迎，如果沒有前瞻基礎建設投入千億以上的水資源建設，台灣便無法度過百年大旱，此也證明，政府編了對的預算，且預算執行成效良好。

他指出，蔡政府對軍公教人員是最感謝、也最肯定的，上任以來對軍公教的福利照顧也不遺餘力，分別在2018年調了3％薪資、2022年調了4％，明年也將正面支持軍公教薪資調整。

他指出，年改確實有陣痛期，但結果能使財務健全、永續經營，是讓軍公教人員在後續年改保障上無後顧之憂，若各界有意見的話，他都予以尊重，但希望就事論事，給予公平評價。