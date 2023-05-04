歡慶祝512國際護理師節跟514母親節，花蓮門諾醫院趁創院75周年，擴大舉辦慶祝活動，表揚優秀的護理人員外，還邀請曾在醫院任職的護理師回娘家，花蓮老字號飯店今則親自獻上限定蛋糕與康乃馨，慰勞辛苦的護理人員，提前分享節日喜悅。
今年適逢門諾醫院創院75周年，院方今舉行感恩禮拜，宣布為期1個月的系列活動正式展開，並在國際護理師節前，表揚院內優秀的護理人員，並邀請曾於醫院任職的護理師們回娘家分享服務心得，場面相當溫馨。
由於母親節接續在護理師節後面，美侖飯店今天特別到門諾醫院，親送主廚特製全新口味的母親節蛋糕及康乃馨鮮花，向護理師們敬意，院內8名護理師代表接受致贈，由護理部督導蔡梅蘭回贈感謝狀。
美侖飯店副總經理盧伯欣說，門諾醫院紮根東部75年，用愛守護偏鄉醫療，疫情期間白衣天使們日夜不休，在崗位上盡心盡力，看顧花蓮人的健康，在國際護理師節及母親節前夕，作為醫院好鄰居，特別獻上康乃馨花束及母親節限定蛋糕，向護理師媽媽們致上最深的感謝。
「24小時全年輪班，以照顧病患為優先！」門諾醫院護理長謝玉婷說，在護理職涯中，由於病人就醫不固定，護理師必須24小時輪班，天天戰戰兢兢，假日、非假日或是過年、母親節等節慶，都會在崗位上努力付出，提供民眾最好的照護品質。
謝玉婷感謝美侖飯店在護師節及母親節前夕，贈送蛋糕及花束，不僅讓所有護理人員備感佳節溫暖，更是最棒的肯定。
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