配合2030雙語國家政策，提升英語教學力，嘉義市英語教學資源中心（ETRC）在志航國小首次舉辦「協同教學模示演示專業工作坊」，全市各國中小外籍英語教師55位參加研習，外籍老師Ben認為用6種教學模式是有挑戰性的嘗試，但值得。

中外籍教師分組發表產出課程設計。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市英語教學資源中心主任蕭慧蓮，看到中外師在協同教學上的需要，舉辦這次協同教學模式的研習課程，由中心的外籍教學顧問Ben Mays與他在志航國小5年級授課班級的協同老師蔡曉琦、呂益瑄共同擔任講師，研習內容有說課、觀課、議課、講授、座談與共作。

Ben老師說明協同教學模式。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

Ben是美國籍台灣女婿，當外師14年，他介紹目前國教署推行的中外籍英語教師6種協同教學模式，one teachone assist（一人教學，一人協助）、 one teachone observe（一人教學，一人觀察）、alternative teaching（替代性教學）、station teaching（分站教學）、teaming（團隊教學）、parallel teaching（平行教學）。

Ben與蔡曉琦老師為5年級學生上課時演示「替代性教學、分站教學」，參與研習的外師觀課，學生回響多，羅姓學生認為分站教學法比較刺激，雖然每站時間有限，卻可以在這樣的情境增加記憶度。

嘉義市志航國小學生分組學習英語。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

柳姓學生覺得中外師協同教學的新作法很好玩，因為很自然想參與課堂活動，上課發言就變成很自然的事。蔡姓學生認為兩位老師協同上課時，可以與老師有更多互動，提升學習效果。

中外籍英語教師的分組共作課程設計。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府教育處林立生表示，外師來自不同國家，教學資歷及經驗也不同，如何讓各校本國籍英語教師，能與協同的外師合作備課與授課，進一步提升學生學習英語的動機與效能，是非常重要的課題。