嘉義縣家畜疾病防治所6日將在中埔鄉舉辦絕育活動，首場加碼狂犬病疫苗免費注射，歡迎民眾踴躍參加。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

防檢局最新資料顯示，截至今年4月台灣已檢出3例鼬獾狂犬病陽性案例，其中1例就在嘉義縣大埔鄉，由於去年嘉義山區曾發生1隻疑似感染狂犬病鼬獾如喪屍般在白天追咬家犬，過去也曾多次發生民眾在家遭感染狂犬病鼬獾闖入咬傷案件，不免讓人膽戰心驚，為防範狂犬病蔓延，嘉義縣家畜疾病防治所6日將在中埔鄉舉辦絕育活動，首場加碼狂犬病疫苗免費注射，歡迎民眾踴躍參加。

研究指出，在鼬獾狂犬病發生熱區，民眾被咬機率就大，根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於野生動物，但今年截至4月，國內已檢出3例鼬獾狂犬病陽性案例，分別為台中市東勢區1例、南投縣水里鄉1例及縣內大埔鄉1例。

家畜所長林珮如說，大埔鄉這隻鼬獾會被驗出狂犬病，主要是3月分當地民眾發現一隻野狗叨著一隻死鼬獾，主動向家畜所通報，經送驗發現死鼬獾有狂犬病，事後已將野狗留置觀察，目前看起來沒有染病狀況。

林珮如表示，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，一經咬傷，感染致死率100％，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、幻覺、癱瘓昏迷等症狀，家畜所近年在阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區辦理下鄉巡迴注射，為全面擴大施打率，會陸續規畫辦理「全嘉總動員，犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，這個月會在山區連辦3場，也是考量山區屬高風險區。

林珮如說，防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，嘉縣持續積極施打狂犬病疫苗，每年施打超過2萬隻犬貓。此外，為從源頭減少流浪動物數量，家畜所也聯合各鄉鎮市公所、動物醫院及嘉義大學持續辦理下鄉犬貓絕育活動，完成4年超過2萬隻絕育量，紓緩犬貓大量繁殖引發的後續問題。

林珮如提醒，依規定飼主應為飼養犬貓每年施打狂犬病疫苗，如未施打可依違反動物傳染病防治條例開罰3至15萬，請民眾務必遵守以免受罰，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，也應立即通報所在地公所或家畜所即時處置。