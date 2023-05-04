建設局長陳大田前往北屯國民暨兒童運動中心視察工程，運動局長李昱叡、市議員黃健豪、陳成添、沈佑蓮、謝家宜、北屯區長歐陽明、新工處長陳聰仁等皆到場關心。（馮惠宜攝）

台中市投入8億7841萬元興建北屯國民暨兒童運動中心，號稱擁有中部唯一可舉辦「國際級賽事」的專業滑冰場，建設局長陳大田今（4）日前往視察工程，此案目前土方工程已接近完成，工程預計於114年1月完工，為市民打造舒適優質的運動空間。

台中市北屯國民暨兒童運動中心是一個集運動、休閒、教育於一體的綜合性場館，位於北屯區文教7用地，佔地約1.2公頃，預計於114年1月完工。該運動中心的特色是設有中部唯一的專業滑冰場，可供中部滑冰選手進行訓練和比賽，也可吸引民眾體驗冰上運動的樂趣。除了滑冰場外，運動中心還規劃了水療中心、游泳池、商業空間、兒童運動空間、多功能運動中心、綜合球場等多元化的設施，並增設地下停車場，以滿足不同年齡層和需求的民眾。

陳大田表示，北屯區交通往來便利，服務人口眾多，為滿足地方停車需求，北屯國民暨兒運中心也增設地下停車場，並另外規劃兒童運動空間、球類、泳池，以及可彈性使用的競技與集會場所等，更符合在地民眾期待。

陳大田進一步說明，此案目前土方工程已接近完成，提醒施工團隊仍須注意大型車輛進出動線、工地防塵及周邊道路安全等，並將日前某縣市建案周邊發生天坑事件進行分析說明，提醒施工團隊引以為戒，工程將接續進行筏基工程，施作雨水回收池、汙水設備等綠建築設施，盼給市民建設優質的運動中心。

4日視察，除建設局長陳大田到場，運動局長李昱叡、市議員黃健豪、陳成添、沈佑蓮、謝家宜、北屯區長歐陽明、新工處長陳聰仁及北屯區多位里長等皆到場關心，市議員賴順仁、曾朝榮服務處也派代表出席。