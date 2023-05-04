網購方便及快時尚流行下，一名網友好奇為何在地經營的服飾店，如鎮衣店、奇威名品、G2000、伊蕾名店等，怎麼店裡常沒客人卻還屹立不搖？內行網友分析，關鍵是靠貴婦跟大戶固定消費，顧客忠誠度高加上品質好，當然不會倒。

原PO近日在PTT指出，鎮衣店、奇威名品、G2000、伊蕾名店、BT Batier等這些服飾店真的很厲害，店面開在熱鬧的街道上，很大一間租金不便宜，卻又很少看到裡面有人在逛、買衣服，疑惑怎麼能生存多年。

對此，不少網友指出，這些服飾店能屹立不搖，靠的就是貴婦、大戶，「單價高不用太多客人」、「奇威+伊蕾很對中年胃口，會掏錢買」、「很多都是店員傳DM給老客人勾一勾直接寄到家裡，當然看不到人來買」、「我阿姨很愛伊蕾，去一次就是撒一萬才出來」。

還有內行網友分析，在地經營的服飾店其實比快時尚服飾店還穩定、不會倒，像是有錢的阿姨到店裡聊天，心情好就買幾件，且衣服還不便宜，一單都5千至上萬，不像年輕人買快時尚，單價、利潤都低，也沒有忠誠度，加上品質好，受熟齡客喜愛，「其實質感真的不錯啊，尤其是雪紡紗，對她們客戶來講質感好比便宜重要」。