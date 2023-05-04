該汽車集團說，營收上升主要是歸因於歐洲和北美市場的強勁增長；並且說，該集團到第一季底為止在西歐市場的訂單來到180萬輛，其中包括26萬輛電動車。
第一季總交車量為年增7.5%，來到204萬輛；成長幅度也相當於BMW集團。
儘管如此，福斯集團第一季在中國的交車量下跌了14.5%。福斯說：「由於擴大了服務範圍，並採用了針對中國的技術，公司有信心在此一地區的出貨量在全年都能恢復過來」。
第一季息稅前獲利來到54.8億歐元，仍優於分析師預期。福斯集團並證實了2023年的財測展望。
福斯集團(Volkswagen Group)周四公布第一季營收為年增22%，來到762億歐元(約842億美元)；但是營業利益則大幅降到57億歐元。
該汽車集團說，營收上升主要是歸因於歐洲和北美市場的強勁增長；並且說，該集團到第一季底為止在西歐市場的訂單來到180萬輛，其中包括26萬輛電動車。
第一季總交車量為年增7.5%，來到204萬輛；成長幅度也相當於BMW集團。
儘管如此，福斯集團第一季在中國的交車量下跌了14.5%。福斯說：「由於擴大了服務範圍，並採用了針對中國的技術，公司有信心在此一地區的出貨量在全年都能恢復過來」。
第一季息稅前獲利來到54.8億歐元，仍優於分析師預期。福斯集團並證實了2023年的財測展望。
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