該汽車集團說，營收上升主要是歸因於歐洲和北美市場的強勁增長；並且說，該集團到第一季底為止在西歐市場的訂單來到180萬輛，其中包括26萬輛電動車。

第一季總交車量為年增7.5%，來到204萬輛；成長幅度也相當於BMW集團。

儘管如此，福斯集團第一季在中國的交車量下跌了14.5%。福斯說：「由於擴大了服務範圍，並採用了針對中國的技術，公司有信心在此一地區的出貨量在全年都能恢復過來」。

第一季息稅前獲利來到54.8億歐元，仍優於分析師預期。福斯集團並證實了2023年的財測展望。