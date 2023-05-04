阿茲海默症是失智症中最常見的一種，幾十年來，醫學界積極尋找治療方式，昨（3）日美國跨國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）宣布，該公司研發的新藥「多納單抗」（donanemab）可以有效減緩1/3衰退程度，堪稱是有史以來最大突破。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日電訊報》報導，禮來公司3日公布的臨床試驗數據顯示，新藥「多納單抗」可大幅減緩阿茲海默症患者心智退化速度。與未接受治療的患者相比，注射「多納單抗」患者心智退化的速度減緩29%～35%，且半數患者完全停止退化「達一年以上」。

這是近一年來第二度出現阿茲海默症新藥。另一款「侖卡奈單抗」（Lecanemab）在去年11月發表，患者使用後，認知功能退化程度延緩了27%。

報導指出，多納單抗以抗體（antibody）的形式發揮作用，透過每月注射一次，可有效清除患者腦部堆積的類澱粉蛋白斑塊（amyloid plaques），延緩疾病惡化，讓患者更能自主生活，像是與人溝通、開車或進行休閒嗜好。

英國失智症協會（Alzheimer's Society）形容，多納單抗標誌著阿茲海默症「結束的開始」。英國國家神經病學專家瑪莫瑞（Cath Mummery）說，試驗結果證實「我們正在進入治療阿茲海默症的時代」。

不過試驗也出現腦腫脹和出血的風險，有3名參與者死於相關副作用。

布里斯托大學神經學家庫薩德博士（Liz Coulthard）表示，儘管多納單抗有明顯副作用，且缺乏長期資料支持，但它可幫助病患「長期與阿茲海默症共存」。

禮來公司預計將在未來幾個月向美國FDA提出申請，開放醫療院所使用多納單抗。