宜蘭縣政府的「蘭海鐵道5漁村」計畫，總經費達2.2億餘元，其中斥資3886萬元的「大溪龜山島之廳旅遊服務中心及梗枋明日之舟漁文創市集建置計畫」，將在近期開工，預計明年5月完工，今天（4日）縣長林姿妙前往視察，盼能帶動經濟效益與觀光產值。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，國道5號通車後，從濱海公路行經東北角海岸的旅次減少，影響頭城鎮石城、大里、大溪、梗枋、外澳等5聚落發展，縣府去年獲交通部觀光局核定重點景區遊憩廊帶「蘭海鐵道5漁村」計畫，透過軟硬體建設發展5漁村觀光。

「大溪龜山島之廳旅遊服務中心及梗枋明日之舟漁文創市集建置計畫」是硬體子計畫之一，有大溪龜山島之廳旅遊服務中心建築工程、水電設施，以及梗枋明日之舟漁文創市集室內裝修等工程內容。

工旅處表示，大溪位於5漁村沿線中心，是蘭海鐵道5漁村計畫的樞紐，以現撈海鮮及龜山島文化聞名，過去龜山島居民多遷居於此；梗枋是5漁村腹地最大的聚落，也是觀光列車「鳴日號」唯一停靠5漁村的地點。

大溪龜山島之廳將在5月上旬開工，明年5月完工，將建置3層樓的多功能服務中心，1樓為半戶外開放空間，2樓為龜山島文化之廳，3樓是現撈仔海鮮廚房，屋頂層設置觀景平台，梗枋卸魚場2樓室內空間將規畫為地方漁文創市集場域。

林姿妙表示，頭城烏石港以北的5漁村各有其豐富自然資源與人文獨特性，縣府希望提升地方產業價值、創造永續觀光環境，未來縣府會持續向中央爭取經費投入觀光建設，打造優質的觀光遊憩據點。