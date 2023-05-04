迎接疫情降級後的第一個端午節，大倉久和大飯店新推「端陽豐韻粽禮」搶市。大倉久和去年肉粽銷售開出紅盤，端午節兩周前即完售一空，今年推出「端陽豐韻粽禮」，融合經典與新口味共6款粽子，單顆售價150元起。業者另推兩款限量粽禮袋，售價均為1200元，搭配飯店獨家設計限量保冷袋，5月31日前預購付清享85折好康，大宗訂購50組以上則享8折優惠。

「端陽豐韻粽禮」共有6款口味殊異的粽子，包括去年口碑熱銷的豪華荷香粽及經典北部粽，更首次推出4種新款搶市，分別是川味椒香水煮牛粽、小米菜脯粽、養生七彩菌菇素粽及酒香桂圓甜粽，要帶給民眾嶄新的粽子美味。

「豪華荷香粽」，料豐味美，重達500公克，單顆售價650元。（大倉久和大飯店提供）

「桃花林」中國料理餐廳的鎮店首選「豪華荷香粽」，單顆售價650元不便宜，然而這顆荷香粽重達500公克，比一般的粽子體積大，重量也更重，更是餐廳開幕以來的招牌代表作。粽子取名「豪華荷香粽」，用料當然不手軟，米飯吸飽獨門調製的陳年老滷汁，包裹精燉台灣溫體黑豚五花腩、老滷鮮鮑魚、乾北菇、廣東蝦乾、乾干貝等山海珍饈，荷葉包裹增加糯米飯香氣，與食材精華充分融合滲透，一入口，嘴中旋即散發淡雅鹹香交織的滋味，一顆粽子就能飽嚐山海好味。

年年熱銷上千顆的「經典北部粽」，用料實在廣受好評。主廚團隊精選台灣溫體黑豚五花腩、乾鈕扣菇、鹹鴨蛋黃等食材，糯米粒粒分明，粽葉包裹著濃郁香氣，細膩復刻記憶的好滋味。單顆售價220元。

奢華的「川味椒香水煮牛粽」選用肉質鮮嫩美國Prime等級牛肋，油花均勻風味香醇，單顆420元。（大倉久和大飯店提供）

年度新作中最讓人口水直流的非「川味椒香水煮牛粽」莫屬，發想靈感為台灣遍地開花的麻辣鍋，瞄準麻辣商機，主廚團隊特別研發「川味椒香水煮牛粽」。奢華選用肉質鮮嫩的美國Prime等級牛肋，油花肌理均勻，風味香醇濃郁，並以花椒、八角、茴香、肉桂等香料燉煮入味，麻中帶香勾人食慾。單顆420元。

「小米菜脯粽」以古早味草仔粿為發想，包入鹹香菜脯絲，單顆售價180元。 （大倉久和大飯店提供）

另一款「小米菜脯粽」以古早味草仔粿為發想，外層小米及糯米以等比例混合，口感適恰，搭配大火拌炒的鹹香菜脯絲，堪稱是激盪台式經典風尚之作，單顆售價180元。

「養生七彩菌菇素粽」以煨煮入味的七種菇入粽，適合茹素者享用，單顆200元。 （大倉久和大飯店提供）

茹素者首推「養生七彩菌菇素粽」，以煨煮入味的杏鮑菇、鴻喜菇、蟲草花、茶樹菇、雞油菌菇、美白菇及金針菇等7種精選菇類入粽，打造韻味典雅悠長的纖食養生佳選。單顆200元。

甜粽則推出「酒香桂圓甜粽」，以健康養生的桂圓為主調，加入酒香點綴，帶出香遠的細膩層次，在端午粽禮中另闢淡麗脫俗的品嚐蹊徑。單顆150元。