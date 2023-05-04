八貫表示，去年打進軍工供應鏈，接獲軍用裝備防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，將出貨至2024年第一季，近期亦已洽談新一季度的合約；而輕量化逃生滑梯用布已於四月中順利通過波音及空巴的測試，等候波音及空巴對一般與輕量化逃生滑梯用布的訂單需求確認。

八貫終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，主外銷至美洲、歐洲及亞洲等地。

八貫指出，4月醫療產品因啟動備貨，拉貨動能明顯成長，帶動業績月年雙增35.7％、39.1％，高於公司每月醫療產品平均出貨水平以上表現。

在較高毛利產品線包含醫療、航太救生與軍工及其他產品線營收成長挹注，八貫前四月高毛利產品線合計營收比攀升至46.8％，較去年同期的37.7％，大幅增加9個百分點。

八貫強調，產品線多元布局，分散單一市場景氣榮枯風險。目前稼動率仍維持高檔，戶外產品線成長動能逐步起色，產品組合的優化，可望支撐營運持穩走堅。下半年新產品與新廠新產線陸續到位，營運表現可望優於上半年。

八貫第三台淋膜機、17台智能型高週波機台預計分別在下半年與2024年第一季投入試量產，總產能將逐步拉高，且積極開拓新客戶與新產品應用，中長期營運穩健發展。