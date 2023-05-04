根據永慶房產集團調查，以經過五年房市多頭大漲後，台北市豪宅單價已達每坪128.2萬元、新北市達每坪73.9萬元、台中市達每坪55.2萬元，包括過去房價相對較低的台南市在內的其他四大都會區豪宅單價均站上4字頭，新竹縣市則已逼近5字頭。

以五年來豪宅單價漲幅來看，新竹漲幅逾3成最高，豪宅平均單價超越高雄市成為全台豪宅第四高的都會區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹是台灣高科技產業的重鎮，近幾年匯聚大量的高薪科技人才。

去年全台綜合所得，新竹市以平均112.7萬元居冠、新竹縣以100.4萬元位居第三，全台最富里新竹市的關新里平均所得更高達301.2萬元，竹科新貴們如今已成為全台口袋最深的購屋主力族群之一，也明顯拉抬新竹豪宅房價漲幅。

近年單價飆高、坪數縮水的現象，也在豪宅市場中出現，不僅七都豪宅交易面積全數縮小包括台北、桃園、新竹等地豪宅坪數更超過1成，以實際坪數來看，桃園減少23.2坪最多，幾乎相當於少掉了一間首購購二房產品的面積。

陳金萍表示，由於土地成本、建材與人工成本持續攀升，也為了避免讓豪宅總價上漲太過劇烈，許多建商往往以減少坪數的方式因應，使得豪宅坪數逐漸變小。