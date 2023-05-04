苗栗縣通霄警分局與苑裡李綜合醫院結合，上個月起在通霄、苑裡地區巡迴辦理社區健康講座與犯罪預防宣導，藉以提升鄉親公衛知識、簡易身體檢查及進行犯罪預防宣導，獲得廣大鄉親好評，苑裡李綜合醫院院長許明賢也熱情響應警政署5月5日「全民反詐啟動日」，4日錄製反詐短影片。

許明賢指出，詐騙集團採用健保詐騙電話的「話術」，自稱健保署人員或檢警人員，偽稱「健保卡被盜用或有違規紀錄，即將被停卡」、或「於某某醫院就診，需申請醫療給付多少錢」等情境，營造民眾衝動、恐慌的心理。

隨後告知其個資遭冒用，帳戶已不安全，要求將帳戶錢領出交由所謂「監管單位」，或交付存摺、提款卡及密碼，導致民眾財物損失。如有接獲相關電話請立即撥打165或110由警察協助釐清。

通霄分局長陳至瑋表示，有鑑於詐騙集團的手法不斷的推陳出新，警方將持續走進轄區內分層分眾進行宣導，積極結合各機關、社團及社區的力量，將反詐觀念全面推廣，以期能防範詐騙案件發生，避免民眾財產損失。