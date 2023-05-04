新北市漁業處歡迎民眾到瑞芳的深澳及水湳洞漁港享受美食、美景和垂釣的樂趣。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

新北市漁業處歡迎民眾到瑞芳的深澳及水湳洞漁港享受美食、美景和垂釣的樂趣。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

春光明媚、氣溫回暖，如果你正在思考假日不知要去哪裡走走，新北市漁業處邀請民眾趁著假日到瑞芳區的深澳及水湳洞漁港享受美食、美景和垂釣的樂趣。

新北市漁業處表示，深澳漁港擁有全台灣最多的娛樂漁船，到這裡除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩及270度廣闊視野的海天步道，望向港外可以遠眺九份金瓜石地區。附近的步道還佇立著Minecraft公仔及小卷裝置藝術，十分適合打卡留念。

深澳漁港的特產是小卷與透抽，當地的店家表示，春末夏初時海況逐漸轉好，漁船陸續出海，一般從國曆3月開始抓小卷，6到8月達到盛產，因此現在到深澳可以品嘗到美味的透抽及新鮮小卷。

另外5月份從深澳搭乘娛樂漁船出海，可以抓獲白帶魚、紅甘、馬頭等多種魚類，如果想要體驗一場海釣之旅或品嘗特色美食，深澳漁港絕對是不能錯過的選擇。

另外，水湳洞漁港則是在東北角在陰陽海及十三層遺址附近，新北市漁業處表示，陰陽海別名「濂洞灣」，因附近金瓜石山上的岩層中富含黃鐵礦，東北角又是多雨的地區，因天然礦物染成黃褐色的雨水流入海灣，與外海的青藍海面形成鮮明對比。

賞景之餘，水湳洞漁港是瑞芳區除深澳漁港外開放垂釣的漁港，劃設有垂釣專區，歡迎釣友們前往垂釣，也提醒從事釣魚活動請結伴前往並確實穿著安全裝備（救生衣及防滑鞋等)。

新北市漁業處表示，深澳及水湳洞漁港是瑞芳劃設有垂釣專區的漁港，市府推動嗨漁港計畫促進漁港轉型，希望將漁港作為載體拉近人與海的距離，無論是親子出遊、情侶約會、好友相聚，到瑞芳的漁港都合宜，歡迎喜歡釣魚及賞景或品嘗美食的民眾一起結伴造訪。