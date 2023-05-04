邀請百貨、旅館及醫院等用戶代表，說明「新尖離峰時間電價」新舊時間帶的差異。（台電北市營業處提供／游念育台北傳真）

台電台北市區營業處今舉辦大用戶座談會，本次座談會是繼3月30日第一次座談會之後，特別再邀請夜間時段有負載用電的高壓用戶，包含百貨、旅館及醫院等用戶代表，說明「新尖離峰時間電價」新舊時間帶的差異及4月起實施的新電價表，並提供相關配套措施，讓大用戶不僅能聰明用電，也能節省成本。

台電台北市區營業處張建川處長表示，因應全球朝著淨零排放的目標及減少對燃煤的依賴，發展再生能源是必然的趨勢，其重要性也是日益提升，目前太陽能大量併網充足了白天的用電負載需求，隨著太陽下山光電占比越來越低，使電力系統尖峰時段逐漸轉移至夜間時段，因用電負載型態的改變，需調整時間電價之時間帶作為因應。

張建川強調，為了與不同產業、不同屬性的用戶攜手實現節能省電的目標，除了平時針對高壓以上用戶實地訪視外，今年上半年的大用戶座談會再加碼。

他指出，此次座談會現場總計近百位的大用戶代表與會，透過每一次面對面的溝通，就有一次合作的機會，幫助營業場所類型用戶掌握動力設備的相關資訊，找出移轉或減少夜尖峰用電的契機，為即將來臨的夏季用電高峰，預先做好用電自主管理，並參加適合選用的需量反應負載管理措施，達到簡單用電、輕鬆省電，減少電費的支出。

張建川指出，這次座談會特別邀請綠基會陳益祥副理專題演講「百貨、旅館及醫院節能技術」，以及分享該會的節能輔導成功案例。

台北市區營業處也在訪視大用戶的過程中發現某些用電大戶有效利用「新尖、離峰時間」，利用儲冰空調與中央空調冰水主機採行的交互運轉模式，以低電價的時段使用電力將水冷卻成冰，在111年參加新時間帶試辦期間獲得電費扣減，期望透過實際案例分享，讓與會公司及單位能成功複刻其經驗移轉夜尖峰用電。

此外，本次座談會的亮點是設立「新電價諮詢窗口」，為了配合今年4月1日起電價調整，加上此次電價調漲的對象及種類各有差異，針對用電大戶所關心的電費問題，特別設立這樣的專櫃來進行客製化服務，不僅如此，會中也祭出了「貼心桌邊服務」，針對用戶所提出的問題，進行溝通和解說。

出席這場會議的用電大戶代表表示，感受到北市區處的服務熱誠及誠意，如果能汲取實際節能技術及移轉夜尖峰用電的成功經驗，可激發抑低夜尖峰用電潛力，紛紛回應將評估檢討適合抑低夜尖峰用電的方式。台電呼籲前述用電大戶為生活環境盡一份心力，一同維護地球永續，如此一來，不僅節電省費，同時穩定供電，共創三贏局面。