畢業季將至，各業界陸續釋出職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃園、中壢、新竹、竹北與苗栗等地，辦理9場次徵才活動，台積電、昇陽半導體等大廠共269家企業參與，釋出近萬個職缺，最高薪資上看100K，不同徵才現場還安排青年專場、免費拍證件照、面試課程等，歡迎求職朋友把握機會。

桃竹苗分署表示，5月將一連舉行9場徵才活動，11日辦理中壢場、苗栗場與新竹場，12日桃園場，16日竹北場，17日苗栗場，23日中壢場，24日桃園場及26日中壢場，盼協助民眾找到好工作、替雇主尋得好人才。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區，辦理9場次徵才活動，釋出近萬個職缺，最高薪資上看100K。圖為示意圖。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

這次邀請到台積電公司、宜特科技公司、昇陽國際半導體公司、優你康光學公司、台灣美日先進光罩公司、聯合骨科器材公司等269家知名企業，招募軟韌體研發工程師、專案管理師、軟體網頁工程師等，還有內外場人員、業務人員與行政人員，以及海外事業及行銷業務主管職，其中宇辰系統科技更開出上看100K薪資，招募圖控／PLC管理職人員，總職缺數共有9573個。

桃竹苗分署提到，11日有3場徵才活動，中壢場為「青年專場」；新竹場考量母親節將至，當天新竹就業中心與新竹榮民服務處徵才現場，將贈送香皂花康乃馨花束給求職民眾，感染母親節氣氛；苗栗場也將提供超過300個職缺。

另，12日桃園場活動主題為「旅宿業、青銀共創」，36家廠商參與，其中有13家旅宿業，提供逾200個職缺，最高薪為廚師，薪資達40至50K，青銀共創部分則有無年齡限制的職缺；16日竹北場現場活動特別設置免費現場棚拍證件照服務；17日苗栗場更結合面試技巧課程，現場提供民眾模擬面試技巧，讓求職路更順利。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區，辦理9場次徵才活動，各場次地點、職缺數一次看。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應畢業季到來，各家廠商紛紛釋出職缺求才，勞動部特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加，透過面對面晤談找到理想工作，也可洽在地就業中心瞭解最新職缺與徵才訊息，或至台灣就業通網站及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問。