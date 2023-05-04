5/18是國際博物館日，屏東縣政府結合低碳環保永續精神，以博物騎遇記為主題，用自行車串連屏東地方文化館，於5月13、14日規劃三條小旅行路線，打開認識地方文化的敲門磚，創造在地文化觀光之旅。

5/18國際博物館日，屏東以博物騎遇記為主題，用自行車串連屏東地方文化館(屏東縣政府文化處提供)

博物騎遇記系列活動包含文化講座以及文化旅讀，民眾可以選擇透過一場講座、或是一場小旅行，深入貼近屏東地方文化館。講座於5月7日上下午各舉辦一場，地點在屏東美術館2樓。上午場邀請屏東戲曲故事館分享館舍長期致力於戲曲文化的推廣，這次更開發製作皮影戲的行動展示箱來與大眾進行互動。下午則是獅子鄉文物陳列館帶來的南排灣文化二三事，分享專屬南排灣少女的小米揹飾ljaljak。凡報名講座即可免費獲得一次手作體驗，透過技藝動手做，記憶在地文化。

博物騎遇記系列活動包含文化講座以及文化旅讀，民眾可以選擇透過一場講座、或是一場小旅行，深入貼近屏東地方文化館。(屏東縣政府文化處提供)

三條單車之旅，分別是5月13日上午的屏東都會藝文館群路線，包含屏東美術館、屏東演武場、屏東文學館；13日下午的勝利星村路線包含孫立人將軍行館、將軍之屋、阿緱故事館、蕭氏家廟、崇蘭昌黎殿；以及5月14日上午的潮州小鎮路線，以屏東戲曲故事館、潮州日式歷史建築文化園區以及建基路老街上的生活技藝為走讀主軸。每一條路線，除了串連地方文化館舍，更精心安排由在地引路人帶隊，深入認識地方紋理與故事，還可帶回專屬在地的伴手禮。

勝利星村保留眷村風貌，是熱門的參觀景點。(屏東縣政府文化處提供)

凡是參加兩場講座的民眾，即有機會現場參加抽獎互動遊戲，獎品包含小旅行折價券、指定店家折價券、星村迷航實境遊戲盒以及各地方文化館的精美小禮物等獎項，數量有限，換完為止。

另外，屏菸1936文化基地歡慶國際博物館日，於5月20、21日參觀屏菸，追蹤屏菸IG官方粉絲頁（@pt1936.tcb），並以貼文或限時動態打卡，就可以免費獲得文創小物，以上各活動訊息可逕上文化處官網及粉絲頁查詢。