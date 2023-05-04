「那是一位60歲的女性病患，原本是因為甲狀腺長了很多結節而來做檢查。做完甲狀腺超音波後，我發覺她的手腳比較大、額頭比較寬、嘴唇比較厚，於是便建議她抽血檢測生長激素和生長因子。」彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科鄭畬（音同於）方醫師回憶，「檢查結果顯示，她確實患有肢端肥大症。除了造成肢體末端肥大之外，也導致各個器官肥大，而讓甲狀腺長出許多結節。因為能在較早期診斷，後續也順利完成手術治療。

肢端肥大症（acromegaly）是腦下垂體長腫瘤造成的疾病，因為腫瘤分泌過多生長激素，進而刺激骨頭生長。鄭畬方醫師解釋，在兒童時期，生長激素會讓骨頭變長；在成人時期，骨頭生長板已經癒合，無法再往長的方向發展，因此生長激素只能促進骨頭變得更厚、更粗，進而引起肢端肥大的現象。

肢端肥大症的常見症狀是手、腳變大，但是因為生長激素刺激會造成全身性影響，所以患者的嘴唇也會變厚、下巴會變長、鼻子會變大、聲音也會因聲帶的關係變得比較低沉。鄭畬方醫師說，如果腦下垂體腫瘤較大，甚至於侵犯到正常腦下垂體窩外側時還可能出現頭痛、複視、視力模糊、視野缺損等症狀。若出現相關症狀，應儘早就醫診斷、治療。

肢端肥大症可能伴隨多種共病，鄭畬方醫師說，因為生長激素是一種升糖類型的荷爾蒙，分泌過多時，會導致血糖升高，而造成糖尿病。另外，由於肢端肥大症會使身體很多器官增生肥大，心臟變大顆容易引發高血壓、冠心病、心律不整，喉部的肌肉和軟組織增厚會導致睡眠呼吸中止症，甲狀腺也可能增大、長出結節。

肢端肥大症較常發生在30歲以上的患者，無明顯的性別差異。在台灣，每年約新增60個肢端肥大症的病患。肢端肥大症多屬於偶發性，跟遺傳的相關性較小。因為早期沒有明顯症狀，患者不易察覺，從發病到確診的時間預估都要7至10年以上。

「曾經遇過一位30多歲的患者，因為全身無力被送到急診室，才發現是感染性心內膜炎，而且還有糖尿病、高血壓、心臟肥大等問題。」鄭畬方醫師說，「因為外觀很典型，便抽血檢測生長激素和生長因子。當時測到的數值都是破紀錄的高，而且腦部核磁共振檢查發現一顆超過2公分的腦下垂體腫瘤，代表患者已發病很長的時間，所以才會出現各種嚴重的併發症。」

●疑肢端肥大症，該做哪些檢查？

如果懷疑自己可能患有肢端肥大症，可以先使用肢端肥大症的自我診斷表，看看自己是否有符合的症狀。例如鞋子越買越大、戒指戴不下、下巴變長、鼻翼變大、容易咬到舌頭、聲音變低沉等。此外，血壓、血糖也可能異常升高。

到內分泌科就診後，一般會抽血檢查生長激素和生長因子，並做口服葡萄糖抑制生長素分泌試驗．鄭畬方醫師說，生長激素是由腦下垂體製造，它會刺激肝臟製造生長因子，而生長因子導致器官產生變化，變得更大、更粗、更厚。

肢端肥大症患者經診斷後會安排核磁共振檢查，評估腦下垂體的狀況。鄭畬方醫師說，腦下垂體位在顱底，大小約1公分。核磁共振檢查能夠評估腦下垂體是否變大、是否長出腫瘤或是壓迫到視神經交叉等。

●肢端肥大症，該如何治療？

肢端肥大症的治療方式，標準治療是動手術切除腦下垂體腫瘤。鄭畬方醫師說，現在大多是進行經蝶竇垂體腫瘤切除術，利用內視鏡從鼻腔進入，穿過蝶竇，切除腦下垂體腫瘤。術後的患者都需要定期追蹤、抽血檢查，再評估是否需要使用藥物治療。

少部分患者腦下垂體腫瘤太大或已經侵犯到旁邊的血管、神經，不適合第一時間開刀或無法徹底切除，後續便需要使用藥物治療。鄭畬方醫師說，藥物治療以體抑素為主，通常是每個月注射一次，若成效不彰，可以考慮輔以其他二線藥物或是放射線治療。

接受藥物治療後，患者的血壓、血糖可能會改善，外觀的變化有可能改善但不一定能完全恢復。

●貼心小提醒

肢端肥大症初期症狀不明顯，而容易被忽略，往往要經過多年才被診斷。鄭畬方醫師叮嚀，大家要留意一些警訊，例如鞋子越買越大、戒指戴不下、容易咬到舌頭、聲音變低沉等。及早診斷、及早治療，才能預防相關共病！

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