路透社報導，這個數字雖然符合北京當局允許美國航空業者營運的航班數，但與2020年初因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施限制前、雙方允許的逾150趟航班相比，仍相去甚遠。

美國運輸部的命令指出，運輸部的目標是要「逐步更廣泛地恢復開放美國與中國的航空服務市場」。中國繼今年1月對本國公民取消COVID-19相關邊境管制措施後，3月再對外國觀光客恢復開放邊境。

美國航空業者美國航空公司（American Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）和聯合航空公司（United Airlines）在美中兩國間營運定期客運服務，中國方面則由廈門航空、中國國際航空、中國南方航空及中國東方航空負責。

美國運輸部提到，中國取消疫情限制措施後，美國航空業者今年3月起每週額外營運2趟上海和德州之間的往返航班。

運輸部在其命令中表示，中國在航空旅行方面的限制措施，「已經，且將持續對美中航空運輸市場帶來破壞性的效應」。