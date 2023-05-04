縣長楊文科推動十大交通建設再傳捷報！上下班就塞車的新埔鎮褒忠路，中央核定9.7億元辦理拓寬工程，同意補助7億餘元，因牽涉褒忠橋改建和用地徵收等程序，工務處預計最快2027年完工。

在新竹工業區的上班族，北上除了走國1和省道台1線外，就是走新埔鎮縣道117線新湖路，在118線文山路到117線義民路之間的褒忠路，1.36公里只有2線道，每天交通尖峰時段都很壅塞。

工務處長江良淵表示，褒忠路拓寬改善工程向公路總局爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」，4月獲核定9.7億元執行，其中中央同意補助7.7億元，地方配合款2.4億元。

褒忠路現寬8到10米不等，改善長度1360公尺，拓寬為18公尺，其中褒忠橋長280公尺，將進行改建，預計2024年底完成用地徵收，2025年初辦理工程發包及施工等作業，最快2027年完工。

縣府預估褒忠路拓寬後，可改善縣道117線褒忠路段交通瓶頸，提升道路服務水準，並健全區域路網結構，強化竹北、新埔間之交通動線功能。

另外，還有5案獲中央補助經費，台1線替代道路新闢工程，目前第1期工程中正西路到台68武陵路斷頭橋，基本設計已送行政院公共工程委員會審議，希望今年盡快發包。

內灣連外道路拓寬工程，目前正檢討工程總經費，增加部分已向交通部提案爭取增加中央補助款。五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程，已召開細部設計審查，目前重新檢討預算中。

經國橋道路改善計畫，正依營建署審議基本設計書圖的意見進行修正後，再呈行政院公共工程委員會。新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程，基本設計書圖正送交通部審查中。尚未獲補助的4個十大交通建設工程，縣府持續積極爭取中。