雲林縣5年前新生兒出生數還有4700人，去年銳降至3340人，而全縣老年人口已突破20％，然而雲林縣兒科醫療資源相對不足，小兒科醫師僅70人，縣府整合轄內婦產科接生院所，媒合每個幼兒都有專責醫師，從出生至3歲都有專屬醫師照顧。

雲林縣已連續15年死亡率大於出生率，去年新生兒一口氣銳減至3830人震驚各界，不料今年人數再下探只剩3340人，對縣府而言每一個都是寶，一個都不能少。

衛福部統計，2021年嬰兒死亡率每千人4.1人、而新生兒死亡率是每千人2.7人，都是近年新高。雲林縣衛生局未雨綢繆，3年前開始試辦幼兒專責醫師制度計畫，從寶寶出生的一刻開始，就能得到全面照護。

衛生局長曾春美指出，全台執登兒科醫師的人數是3405人，雲林縣只有70人，耕耘試辦3年，共有17家院所、32位醫師擔任幼兒專責醫師，到去年底止收案4794名幼兒，占雲縣3歲以下幼兒4成。

專責醫師照護制度服務內容有專業育兒諮詢、健康檢查、施打疫苗、評估成長發展、牙齒塗氟、轉介追蹤及居家訪視。

曾春美說，2023年除原參與計畫的17家院所外，5家符合資格的衛生所也加入服務行列，並積極媒合新的醫院診所加入。 只要新生兒出生時，家長勾選同意加入即可，不必多花錢，今年前800名加入專責醫師照護制度的幼兒可獲得專屬可愛小禮品。

縣長張麗善表示，每個孩子都彌足珍貴，希望透過行政及醫療的整合，讓雲林的寶貝囝仔從出生開始就有專屬醫師一路陪伴守護至3歲。

張麗善說，專責醫師收案後就會提供個案管理服務，包括居家訪視居住環境、親子關係、營養攝取，陪家長一起顧孩子。這項計畫藉也發掘周產期高風險孕產婦兒、疑似高風險家庭、發展遲緩或疏忽個案等，讓所有幼兒都享有完善的團隊照護。