曾以《八千里路雲和月》節目紅遍大街小巷的凌峰，走過大江南北，年屆78歲的他，這些年在泰國清邁隱居，依舊頂著招牌光頭、講起話來渾厚獨特嗓音，鏡頭前看起來硬朗，其實他動過心臟手術，前年還突發腦溢血導致小中風。

雖有後遺症，不過凌峰現在說話和行動康復許多，他感性地說：「弟弟走了、二妹妹去年也走了，許多老友、老同學也不在，我的身體還健康著，很感恩、很幸運；生命嘛，都是一個檻接一個檻，好在復原力量很強大。」

凌峰多年前回台動心臟手術，康復後移居清邁已6年多，前年卻經歷一場腦溢血意外。當時他以為感冒頭痛，就醫後醫生研判需做電腦斷層，沒想到發現腦內出血，當晚緊急住進加護病房，並出現嚴重病況，除了身體右側不能動、腿抬不起來，視神經也受影響，嘴歪、有幻覺，因年紀大，醫生建議改以藥物治療不開刀，在家人和朋友照顧下，20天後才脫離險境平安返家。

凌峰近年隱居清邁。（凌峰提供）

提到隱居清邁，他說當年因為跟著孫越到當地參加「送炭到泰北」募款活動，加上90年代初期為《新八千里路雲和月》到金三角等地拍了很多國民政府的孤軍後裔，發現他們有許多感人肺腑故事，「這群人蘊藏著兩岸過去的歷史，所以想拍這個紀錄片，經常到這裡就有了感情。」

凌峰現在很注重飲食。（凌峰提供）

他喜歡清邁遠離塵囂的清靜感，覺得是養病的好地方，且物價低廉可長期過小日子，「更重要的是，在這裡有說不完、看不完、聽不完的故事。」

凌峰每天勤打高爾夫球。（凌峰提供）

凌峰的父親因肺癌過世，當時40多歲的凌峰決定戒菸，也幾乎滴酒不沾，60多歲仍維持上健身房運動習慣，十分自律，前年小中風，他僅半年時間幾乎康復，多虧以前打下的基礎。他現在每天上午打高爾夫球，享受陽光和大片青草地，心情自在舒暢，也大量吃蔬菜、生魚片、喝水，飲食和生活規律，他不久前還做了白內障手術，開心說，現在打球和看書都比以前清晰多了。

凌峰在清邁的生活自在，每天打高爾夫球運動。（凌峰提供）

個性海派、交遊廣闊的凌峰，朋友遍及五湖四海，談到剛去世的雕刻大師朱銘，他說：「朱銘老哥遽然辭世，噩耗突如其來，我很傷感，他是我認識的藝術家裡非常傑出卓越的，我留了很多他的影像，他給我的叮嚀讓我終生難忘。朱銘是從傳統裡長出來的，但在他的雕塑裡，成功實現了傳統文化的創造性轉化，非常震撼。評價朱銘的藝術是很難的，我覺得，他是一個超越。」

凌峰在清邁錄製福音專輯。（凌峰提供）

凌峰已花10多年整理《八千里路雲和月》的採訪文輯，目前透過定居清邁的大陸詩人何三坡協助，計畫今年或明年出書。他也自掏腰包，與大陸音樂人韓蕭寒在清邁錄製福音專輯捐獻給教會；喜愛研究歷史與文化的他，終日飽讀詩書，常被朋友說家有3個圖書館，走到哪、書就在哪，凌峰笑說：「因為從小不喜歡讀書，到了這年紀反而特別熱愛沉浸在書香裡。」