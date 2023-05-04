桃園升格以後統籌分配款及一般補助款長年居六都之末，議員凌濤直指經費不足已嚴重影響桃園的建設發展，對桃園相當不公，台南人口少、拿到卻比桃園多，感嘆賴清德的政治實力比鄭文燦強，提案要求市長張善政在院會請副閣揆鄭文燦調整統籌分配款公式，爭取桃園市預算，並當場把提案書交給張善政，呼籲不分黨派議員簽署支持。

凌濤說，根據財政部的統計，桃園市在去年創稅2337億元，但今年分配到的統籌分配稅款僅269億元，只有上繳稅款的11.5％ ，而台南去年上繳1400餘億，今年分配到250億元，為上繳稅款的16.8％ ，統籌分配款加上一般補助款，桃園只有328.6億，居六都之末，台南的人口比桃園少，卻分配到421億，比桃園多快100億，「難不成是因為賴清德比鄭文燦有實力，所以才給桃園比較少的錢嗎？」

凌濤說，經費不足已嚴重影響桃園的建設發展，他在市議會總質詢上向張善政建議，應該直接在行政院院會會上向最熟悉桃園的前市長、副院長鄭文燦當面提出請求，希望重新調整統籌分配款計算公式，爭取桃園市民該有的預算及市政建設。

凌濤說，他相信這是不分黨派的議員都同意的，所有議員都應該簽署，替桃園的財政來發聲，一起支持張善政在行政院院會上代表全桃園市民，向鄭文燦表達地方的心聲。

「這公式應該跟賴清德沒有關係啦！」張善政說，財源分配公式行之有年，除不公平外，也不合時宜，非常需要重新檢討。目前行政院內部已開始討論，但縣市政府還不了解進度，期待可以加速討論。

張善政也提到自己跟鄭文燦近來有許多互動機會，討論過桃園各項建設及統籌分配稅款事宜，相信鄭文燦一定會把桃園實際面臨狀況，據實反映給財政部與主計總處等單位，相信議會和市府上下，甚至桃園立委、市民，都樂見中央在統籌分配款公式上調整。