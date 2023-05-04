因桃園航空城計畫開發徵收土地，周遭各校明年將面臨遷、廢校問題，位於大園區的后厝國小也難逃厄運，但全校師生並不氣餒，上個月剛完成第10年的全台騎單車環島壯舉，為在學校走入歷史前不留遺憾，毅然而然決定挑戰「跳島」之行。今(4)日上午由校長王建興帶領18名畢業生飛抵金門準備以單車征服大、小金，首站來到柳營步兵軍事體驗園區與多年國小學生聯誼闖關，感受前所未有的戰地風情。

小朋友在柳營步兵軍事體驗園區大玩高空體驗設施，真實感受當兵的各種訓練。(于家麒攝)

桃園市大園區后厝國小的「單車環島、創新跳島」之行今天展開，首站挑戰離島金門，18名畢業生開心抵金與「騎獨輪車」聞名全國的多年國小學生展開校際交流活動，兩校小朋友在柳營步兵軍事體驗園區大玩高空體驗設施與室內的雷射槍戰場，真實感受當兵的各種訓練與戰地各項軍事設施，玩得不亦樂乎。

后厝國小校長王建興(右)與多年國小校長張志猛(左)是大學同窗，兩人合力促成這次別具意義的交流活動。(于家麒攝)

后厝國小校長王建興說他跟金門有很深的緣分，1993年當兵時曾在南雄師的砲兵營擔任155公里榴彈砲的砲長，在台北教育大學求學時跟現任多年國小校長張志猛又是最要好的同學，經過兩人通過幾次電話後就促成這次的交流，希望在該校學生的「最後一次」畢業旅行，留下最深刻、最美好的回憶。

王建興也表示，目前該校共有79位學生，這次把18名畢業生全都帶來，第一天跟多年國小進行軍事體驗交流，第二天將跟述美國小的學生一起騎單車環遊大、小金門，晚間夜宿小金門的卓環國小，隔日再騎車返回大金門，全程約80公里，並配合進行鄉土課程，讓學生能更深入瞭解美麗的金門。

室內的雷射槍戰場超有fu，后厝國小學生玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

多年國小校長張志猛則表示，本來這次要讓該校的學生騎獨輪車跟后厝小朋友一起騎單車體驗大、小金門環島，但考量獨輪車追不上自行車的速度拖累行程，便推薦金門發展單車運動有成的述美國小陪騎。今天上午除了安排柳營軍事體驗，午餐也為這群小嘉賓準備了原汁原味的戰地美食「炒泡麵」，下午還將到田浦坑道參觀，真實感受戰地坑道的鬼斧神工。