機捷又遭恐嚇，有民眾寄出恐嚇信件至警政署長信箱。桃捷公司今日表示，捷警隊下午轉知有隨機攻擊訊息，桃捷公司運務處人員立即啟動A1台北車站安全保護SOP作業，第一時間報警，並會同捷警隊、消防人員、保全人員與清潔人員共同展開安全巡檢作業，同時在全線車站公共區域及各班列車加強巡檢。

桃捷說明，目前為止確認未發現可疑人事物，仍將持續巡檢，增加車站及列車巡檢頻率，留意進出車站可疑人事物，也呼籲請乘客勿恐慌，安心搭乘。