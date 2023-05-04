好市多自有品牌「科克蘭三層抽取衛生紙」受到許多民眾喜愛，每次特價都會引發民眾瘋搶。但一名女網友今（4）日抱怨，該款衛生紙出現大量棉絮，一抽出來就粉塵滿天飛，害她狂打噴嚏。貼文一出，引來許多苦主回應，有人拿來擦私密處「卡紙屑」，從此拒絕回購。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，她買了好市多自有品牌科克蘭三層抽取衛生紙，某天在密閉空間裡吹電風扇，想抽衛生紙使用，不料「抽起來一點點就粉塵滿天飛，害我狂打噴嚏」。

原PO也上傳照片為證，從圖中看到一包剛開封沒多久的科克蘭三層抽取衛生紙被抽出一張，上面竟然出現大量棉絮，較大塊的棉絮幾乎是一個銅板大。畫面曝光後，引來千名網友關注，還有人驚呼「這什麼鬼啊！」

網友買了科克蘭三層抽取衛生紙，一抽出來驚見大量棉絮。（圖／張姓網友提供）

PO文也釣出不少苦主留言分享自身經驗，「本來想用衛生紙擦鼻涕、結果越擦越嚴重」、「我後來就不買了，那個品質真的跟之前差爆炸多」、「以前就這樣，過敏兒路過」、「拿來擦汗後整臉衛生紙屑屑」、「跟風買過一次，結果肛門會卡紙屑，後來就不買了」、「有陣子放在車上用，小孩一直問飄來飄去的屑屑是什麼東西」。

但也有其他網友持相反意見，「我買2、3年了，從沒遇過」、「我覺得很合我，很好用」、「不會啊，我們現在都用這種」、「用了好幾年，沒遇到人家說的棉絮」、「買這麼多年，從來沒遇到過耶」。