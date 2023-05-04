美國職籃NBA 2022-2023季後賽第二輪已經拉開序幕，聯盟東西區各有兩個對戰組合，剩下的八支隊伍都是最頂級的勁旅，就讓我們來分析並預測季後賽次輪的對戰會擦出甚麼火花。

西區(1)丹佛金塊vs (4)鳳凰城太陽

金塊的防守比想像中的更為強硬，太陽的杜蘭特(Kevin Durant)和布克(Devin Booker)兩大箭頭被金塊重點看防，前兩戰金塊把聯盟進攻頂尖的太陽得分壓制在107以及87分。另外，太陽在籃板的保護上完全不是金塊的對手，雪上加霜的是後場指揮官保羅(Chris Paul)腹股溝拉傷，太陽的季後賽之旅恐怕準備劃下終點，估計最終金塊將以4:2晉級西區冠軍戰。

西區(6)金州勇士vs (7)洛杉磯湖人

勇士與湖人很明顯球風大相逕庭，勇士在三分球的投射能力聯盟首屈一指，湖人則是在禁區的攻勢上無人能擋，系列賽的關鍵在於湖人的後衛群能不能有效克制住勇士三位射手柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和普爾(Jordan Poole)的三分表現，只要勇士的三分攻勢沒有打出命中率超過四成的神妙演出，湖人利用籃下優勢即可以順利拿下比賽，系列賽預計湖人第六戰在主場淘汰衛冕軍團。

東區(5)紐約尼克vs (8)邁阿密熱火

尼克和熱火的系列賽勝負有兩大關鍵，第一是熱火士官長巴特勒(Jimmy Butler)的腳踝傷勢，巴特勒無論是進攻還是防守都是熱火最關鍵的存在，他的上場足以直接影響系列賽勝負。另外就是熱火的先發中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)的發揮，阿德巴約本季在季後賽的積極度不如球迷預期，熱火需要他無論是護框、籃板還是進攻，都拿出更強勢的表現。在巴特勒儘速回歸以及阿德巴約漸入佳境的情況下熱火可以5戰取勝。

東區(2)波士頓塞爾提克vs (3)費城76人

塞爾提克和76人的整體戰力十分接近，可惜的是76人明星後衛哈登(James Harden)雖然戰力滿點，但在當家中鋒安比德(Joel Embiid)傷退以後，隊上沒有合適的禁區球員搭配，哈登吸引包夾給小球或空拋到禁區的招式施展受到限制，戰力打了折扣。系列賽沒有意外將由綠衫軍塞爾提克拿下，若是剛拿下MVP的76人王牌安比德傷勢不重能夠及時歸隊應該可戰上七場；假如安比德多休息個兩戰，系列賽恐怕不出六場則由塞爾提克晉級。