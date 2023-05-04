松田康博在演講時展示大陸對台政策概念圖，指出中共武統的成本和風險太高，短期內試圖武統的可能性非常低。（朱紹聖攝）

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博4日表示，大陸武統台灣的成本和風險太高，短期內試圖武統的可能性非常低。中共若要實現統一，最有可能的是持續靠軍隊威壓與從事認知作戰，等待美國與台灣高層的屈服時機，進而達成「強制性和平統一」。

松田康博同時也是東京大學「兩岸關係研究小組」的重要成員，過去多次率團會見蔡英文總統等台灣重要人士，是日本知名的兩岸問題專家。5月4日，他在政大東亞所進行題為「日本的『台灣有事論』與其防衛戰略的轉變」的專題演講。

對日本前首相安倍晉三生前所提「台灣有事就是日本有事」說法，松田指出，日語「有事」就是戰爭的意思，而據當前日本輿論及民調顯示，日本社會對台海發生戰爭的危機感較台灣要強，所以政府增加軍費幾乎無人反對，但目前日本在加強軍事實力上並未做好準備。

松田以概念圖的方式呈現大陸對台政策時強調，中共的政策手段非常多，武力只是其中之一，但武統是一旦做就無法回頭的，且其成本和風險太高，一旦遭受美國介入，作戰就會失敗，而「台灣只要不輸就會贏」。他認為，除非大陸領導人嚴重誤判，中共短期內試圖武統的可能性非常低。

松田進一步表示，美日對大陸的嚇阻成立，使共軍很難偷襲或有限動武，但這樣的嚇阻在5年、10年後會出現變化，且美軍為了嚇阻大陸一定要集結部隊，勢必被捲入台海戰爭之中。他認為，中共若要實現統一，最有可能的是持續靠軍隊威壓與從事認知作戰，等待美國與台灣高層的屈服時機，進而達成「強制性和平統一」。

松田指出，按照美日現有的法律架構，兩國皆採取戰略模糊，但其重點在戰略而非模糊，目的是為嚇阻中共。他直言，兩岸戰爭是「信則無，不信則有」，只有備戰才能避戰；美日各國都要加強能力維持當前嚇阻的情勢，並在客觀條件下促使中共無法武統台灣。

被問及兩岸協商談判有無可能避免台海發生戰事，松田認為，中共稱只要承認一中原則就可協商，而兩岸過去雖有九二共識的灰色地帶，「但現在在台灣有無市場」？他強調，這樣的努力並非沒有意義，但在面對大陸國家主席習近平時究竟有無效果？他重申，不能只仰賴協商談判，還要備戰。