MLB推薦賽事 : 5/6 (六) 09:40，洛杉磯道奇@聖地牙哥教士

洛杉磯道奇過去10年9度登上國聯西區王座，上季更是以111勝51敗寫下隊史例行賽勝場紀錄，以國聯頭號種子風光進入季後賽的道奇，卻在第二輪遭到外卡球隊聖地牙哥教士淘汰。本週末道奇將重返聖地牙哥，道奇戰力雖然不及上季完整，但教士的豪華打線萎靡不振，要延續對道奇的連勝紀錄有一定難度。

今年道奇打線戰力嚴重流失，明星游擊手特納(Trea Turner)季外轉投費城人，被寄予厚望的內野大物勒克斯(Gavin Lux)則因十字韌帶撕裂整季報銷，打線深度不如上季的情況下，本季得點圈有人時的打擊率下滑至0.252(上季0.272)，雖然團隊場均得分5.03分與上季的5.23分相去不遠，但本季聯盟各隊得分普遍成長，不進反退的道奇在攻擊端已失去過往的風采。

教士絕對是本季最令人失望的球隊，本季團隊攻擊指數僅有0.713，馬查多(Manny Machado)及索托(Juan Soto)兩名重砲打擊率皆不到0.250，本季得點圈有人時的打擊率0.222國聯墊底，攻擊端長打熄火且串聯度不佳，場均得分僅有4.17分低於聯盟平均。教士去年將農場清空換來索托，本季已無太多籌碼透過交易補強，唯有沉睡中的重砲覺醒，才有辦法拯救低迷的進攻。

道奇此戰預計由D.梅(Dustin May)領銜主投，D.梅擁有出色的直球，但控球不佳是最大罩門，本季BB/9值高達3.7次，過多的保送讓D.梅無法有效率地解決打者，本季先發6場，僅有2場投滿6局。而教士預計由穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)坐鎮主場，穆斯葛洛夫上季繳出10勝7敗，自責分率2.93的生涯最佳表現，本季則是因為腳傷遲至4月底才歸隊，但未經歷完整春訓的穆斯葛洛夫前2次出賽主投8.1局就被敲出4發全壘打，自責分率高達10.8，尚未找到最佳狀態。

依照穆斯葛洛夫的壓制力及教士打線狀態，此戰教士要力退道奇困難重重，道奇應能在聖地牙哥成功復仇，但道奇本季牛棚自責分率高達4.65國聯倒數第三，狀態不佳的牛棚有可能將領先分數花光，因此建議不要貿然投注讓分過盤，考量教士的投手戰力，推薦投注「大小玩法-客隊大分」。