總統府提供

賴清德副總統今天中午宴請日本自由民主黨青年局長鈴木憲和眾議員訪團，期盼臺日關係持續增進，不管是在經濟，或是共同維護印太地區的和平方面，都能一起合作。鈴木則代表日本人對賴清德赴日參加前日本首相安倍晉三家祭表達謝意，強調賴對臺日友好關係發揮非常重要的影響，希望未來世世代代都能繼承臺日間的友好關係。

訪團今天由外交部次長俞大㵢與「臺灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，赴總統府與賴清德餐敘。賴清德指出，臺日關係友好深厚，可以從幾個面向看得出來。首先，臺灣跟日本都面臨颱風或地震等天然災害，但每次都會透過互相幫助，增進彼此情誼。

他說，臺日兩國雖是鄰居，但彼此就像是好朋友、家人，這是一種患難見真情的珍貴情誼。並感謝日本政府在臺灣COVID-19疫情嚴峻之際，捐贈400多萬劑疫苗，協助臺灣克服疫情的難關。

除此之外，賴清德認為，兩國人民的感情也非常好，在疫情之前，臺日旅遊互訪人數超過700萬人次；也互為彼此的第三大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額已達880多億美元，創下歷史新高。

此外，他說，台積電在日本熊本縣投資設廠，勢必會進一步帶動臺灣與日本的產業合作，許多面向都足以印證臺日關係深厚，且情誼持續增進。

賴清德強調，自民黨青年局的議員都是年輕的政治家，也代表著日本政治的希望。他期盼，臺灣與日本的關係能持續增進，「不管是在經濟，或是共同維護印太地區的和平方面，我們都能一起合作」。

鈴木憲和表示，去年在疫情嚴峻情況下，青年局組團訪問臺灣，在與賴清德會談前，因部分成員染疫，半數無法出席會談。不過賴仍依照原來的安排進行會見，對此他要表示感謝。

鈴木提到，安倍晉三前首相去年不幸遇刺，令人相當難過。當時賴清德赴日參加安倍前首相家祭，他要代表日本人表達謝意。他們也將繼承安倍前首相的遺志，進一步為提升臺日關係做出努力。賴清德對臺日友好關係發揮非常重要的影響，希望未來世世代代都能繼承臺日間的友好關係。