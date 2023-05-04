路透社報導，美國國際開發總署署長鮑爾（Samantha Power）形容這是一項「艱難的決定」。她表示，該署最近發現，提供饑荒地區的糧食援助，遭人移轉至當地市場出售。

鮑爾說，該署將此事提交監察長辦公室，並派遣署內人道援助部門主管前往伊索比亞調查，然後決定暫停對泰格瑞地區的糧食援助。

鮑爾表示，美國已向伊索比亞和泰格瑞臨時行政當局的官員提出關切，這些官員表示願與美國合作，查明並追究應有責任。

鮑爾指出，強而有力的監督措施到位後，美國國際開發總署「隨時準備」重啟糧食援助計畫，並有信心將物資送至預期的弱勢群體手中。

伊索比亞聯邦政府與控制泰格瑞地區的泰格瑞人民解放陣線（TPLF）在2020年11月爆發內戰，2年來導致數萬人喪生，成千上萬的人幾乎處於饑荒狀態，數百萬人流離失所。

伊索比亞政府和泰格瑞人民解放陣線去年11月同意結束敵對狀態，這使得更多援助能夠抵達當地，並恢復一些基礎服務。

鮑爾表示，暫停糧食援助對已受苦民眾形成二度打擊，她重申美國對伊索比亞人民所許下的承諾。

她說，「雖然暫時停止泰格瑞地區的糧食援助，但與糧食遭移轉無關的其他重要援助仍將進行，包括可以救命的營養補充劑、安全飲用水，以及對農業活動和發展的支持。」