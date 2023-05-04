苗栗扶中心4日舉行慶祝母親節活動，同時表揚10位新住民家庭自強母親，幫她們美妝美髮、美甲，並穿上婚紗，打扮的漂漂亮亮，在這一天放鬆自己，留下美好的回憶。

苗栗扶中心4日舉行慶祝母親節活動。（李京昇攝）

苗栗家扶中心目前提供協助的經濟貧困家庭計902戶、1668名兒童少年，扶助家庭類型多為單親家庭、隔代教養家庭或新住民家庭，根據2023年3月統計，扶助家庭為新住民類型約佔25.0％，約每4戶家庭中，便有1戶為新住民家庭，面臨台灣文化適應、經濟與照顧等多重壓力下，新住民母親在獨自撫養子女過程中，更是格外辛苦與弱勢。

在今年母親節前夕，家扶中心特別在苗栗市Ｌignt cafe ＆輕e美安排小型溫馨餐敘，並表揚10位新住民家庭的「自強母親」，藉以肯定她們面對逆境照顧子女家人，刻苦耐勞勤儉持家，展現的堅忍不拔精神，堪為表率。

10位新住民家庭自強母親穿上婚紗，打扮的漂漂亮亮。（李京昇攝）

其中1位來自印尼的自強母親，遠嫁來台育有1子1女，原本家庭生活圓滿，不料10年前丈夫突發性中風，情緒非常不穩定，她扛起家庭經濟與照顧重任，下田種芋頭已超過7年，每天剛天亮便出門耕作，直到天暗才返家，回家又須面對丈夫的情緒，但她却用心扮演好妻子角色，每天外出工作前仍會準備好丈夫的餐點，並鼓勵、陪伴丈夫復健，她不畏逆境，展現堅忍韌性，令人欽佩。

副縣長鄧桂菊、副議長張淑芬秘書、縣議員張顧礫夫人高明珠等人皆受邀參加表揚活動，並祝賀新住民母親們「母親節快樂」。

鄧桂菊指出，縣府為了協助新住民，設置新住民家庭服務中心由專業社工提供福利服務，並在竹南、公館、三義、通苑地區設立4處新住民社區服務據點，同時要感謝家扶中心一直以來都是苗縣社會福利的重要助力，公私協力發揮照顧新住民的最大效益。

此次活動，家扶中心特別邀請公益團隊共襄盛舉，除了安排藝人莫愛芳以自身故事，錄製鼓勵影片，歌手王盈仁獻唱，並幫自強母親美妝美髮、美甲，並穿上婚紗禮服，讓她們在這1天好好打理和放鬆自己，留下美好的回憶。