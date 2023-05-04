英超第34輪結果一如預期，曼城作客2：1險勝富勒姆躍居榜首，但兵工廠兩天後也以3：1擊退切爾西要回領先。然而，榜首位置還沒坐熱，曼城馬上在周中的第28輪補賽主場3：0輕取西漢姆聯，再度以1分超越兵工廠佔領龍頭寶座。

曼城33輪79分，領先34輪78分的兵工廠，球迷普遍認為，本季的英超爭霸戰已經提前結束，少賽一場的曼城等於有4分的優勢，剩4輪的兵工廠要逆轉難度太大，但事實是否真的如此？可能還是要等到最後一輪才見分曉。

本周末第35輪也有可能是一個重要的關鍵時刻，因為曼城連續4周都是一周雙賽，從5月6日至21日總共16天要踢5場比賽，其中包括英超連續碰上為保級拚命的里茲聯和艾佛頓，周間則是與皇馬進行歐洲冠軍聯賽準決賽的兩回合大戰，比利時中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne）已因傷缺席兩場比賽，能否及時復出對爭奪「三冠王」影響很大，所幸挪威進球機器哈蘭德（Erling Haaland）持續火燙，本季聯賽進球數已達35球，打破由科爾（Andy Cole）和希勒（Alan Shearer）共同保持的34球英超單季進球紀錄，但別忘了兩人締造紀錄是在93-94和94-95的英超第2和第3個賽季，當時英超共有22隊，每季要踢42場比賽，但哈蘭德只用了33場比賽就打破紀錄，接下來還有5場比賽，有沒有機會突破英格蘭頂級聯賽史上久違的單季40球紀錄令人好奇，前一個單季40球的締造者是1960-61賽季效力切爾西的英格蘭史上產量最高本土射手格雷夫斯（Jimmy Greaves）的41球，這名1966年英格蘭世界盃冠軍成員，曾經6度拿下英格蘭頂級聯賽的進球王領先群雄，357個聯賽進球也是史上第一。

曼城在周末的聯賽有主場之利，加上9連勝12連不敗的驚人氣勢，要拿下5連不勝的里茲聯機會很高，不過主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）最近已為準備歐冠四強作出陣容輪換，而對手里茲聯則剛剛換由保級大師阿勒代斯（Sam Allardyce）接手，相信會改變里茲積極進取的球風，打防守反擊看能否奇襲成功，推薦玩法：大小(2.5球)小，正確比數1：0、2：0。

兵工廠中止4連不勝後，周日迎來另一場硬仗，作客聖詹姆斯公園，對壘目前排名第3的紐卡索聯，紐卡3連勝氣勢如虹，除了和曼聯力爭第3名外，也要力保前4的歐冠聯參賽資格。槍手雖然有英超最佳的客場戰績11勝3和3敗，但紐卡主場10勝5和1敗也絕不失禮。兩隊首循環踢成0：0平手，第二循環可能也難分軒輊。推薦玩法：讓分(兵工廠+1)勝，大小(2.5球)大。