內政部長林右昌近日接受媒體專訪，反擊在野黨抨擊「8年20萬戶社宅」是膨風政策，稱總統蔡英文社宅政策推動6年多，目前可掌握的數量比過去直接興建的國宅還要多。民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨酸回，中央自蓋社宅完工數「只有0戶」，林右昌還盡情收割地方政績，用嘴巴蓋社宅，竟完全不會臉紅，喊話「拜託別再來騙票。」

對於林右昌的說法，楊寶楨表示，真的是聽不下去，林右昌不回應可能還好一點，蔡總統「8年20萬戶社宅」做不到就是做不到，林右昌不要再硬拗了，幫忙救火，越救越難看。低頭做事比用嘴許願更實在，請林右昌大聲講出來，社宅2.4萬戶誰蓋的？

楊寶楨強調，林右昌不甘寂寞，近來一再出面「大內宣」，宣稱社宅完工超過2.4萬戶，但事實是光是台北市就佔將近一半，台北市前市長柯文哲付出很多努力；中央自蓋完工數「只有0戶」，林右昌還盡情收割地方政績，用嘴巴蓋社宅，竟完全不會臉紅。

楊寶楨表示，林右昌要民眾體諒台灣社宅數量還不足夠的主因，是因為才推動6年多，那請問誰來體諒年輕人的窘境？在總統大選年喊出這種話，潛台詞就是「再給民進黨執政8年啊」，拜託別再來騙票。

楊寶楨表示，台灣租屋黑市超過7成，租屋族租不起又住不好，擔心申請補貼惹怒房東，蔡總統引以為傲的300億租金補貼，去年僅支出52億，27.7萬多戶受益。如今林部長喊出，未來規劃結合包租代管、租金補貼的核准件數，建立「租金資料庫」打破租屋黑市；楊寶楨反問，要如何得知黑市中的租金是多少呢？

楊寶楨質疑，總統大選只剩不到260天，民進黨政府才想到要解決租屋黑市問題？關於青年購屋積金政策，甚至政策細節都還沒定案，實際執行沒有時間表，林右昌就急著出頭大內宣，真的是別再畫大餅、欺騙民眾感情。

楊寶楨痛批，高房價是台灣人民心中的痛，林右昌卻說「還是要民眾努力，政府是站在幫忙角度」，執政者竟選擇旁觀人民的痛，當真是貫徹蔡總統當年和勞工說的那句「你們要自立自強啊」的執政精神嗎？