彰化市建國科大今天舉辦「2023創新創業就業博覽會」，邀請53家廠商參與，提供數百個專任職缺。日月潭飯店營運協理許渙成指出，日月潭是中部後花園，觀光從蕭條到復甦，疫後急需徵才，飯店業希望學生跟對人、選對行業、擺對位置，找到理想的工作。

這場校園徵才活動主要是讓應屆畢業生能當場應徵，或是提供在校生有實習機會。建國科大研發長許勝源表示，該校依照學生意願量身打造，以「在地青年、在地就學、在地就業」為基礎，找來中部代表企業媒合，截至今天下午媒合成功有500件，媒合率約5成。

參與徵才的廠商中，不乏知名企業，其中包括銷售豐田、凌志等品牌的中部汽車，吸引許多學生到攤位了解徵才條件。該公司室長曾致睿表示，他們在全台有300多個據點，歡迎學生了解豐田集團的世界發展，他們的證照是全球通用。

不少學生也對電子產業相當有興趣，電源供應器廠商幸康電子研發工程師簡維良指出，該公司需要研發人才，只要學生有心，所學與工作結合一點也不難。全球人壽彰化區經理說，可免費提供學生職涯諮詢，辦理壽險考證，預祝學生們找到理想的工作。

建國科大校長江金山指出，為了解企業對年輕人的期許，勞動部補助30多萬辦理各項徵才活動，方便學生與優秀廠商面對面學習。感激中部企業的肯定，學校將繼續培養學生進入職場的能力，幫助企業找到最理想的人才。