愛普*第一季營收為7.27億元，季減11.87%，年減52.93%，毛利率40.13%，單季每股獲利0.39元，季增加2.63%、年減少88.95%。愛普*表示，營收季對季下滑主因為市場庫存調節與傳統淡季影響。

愛普*表示，自去年下半年起景氣反轉，持續到今年第一季半導體產業處於調整庫存狀態，以月營收角度觀察，愛普*營收相對穩定，1至4月營收呈現月增長趨勢，尤其3月起部分應用開始回補庫存，包括穿戴式裝置及連接裝置等，客戶需求能見度提升，預期隨著客戶訂單逐漸回溫，第一季庫存去化將告一段落，後續業績可望成長。

愛普*經過去年下半年的庫存調整，第一季庫存水位持續穩定下降，隨著客戶端的庫存調整已近尾聲並重啟拉貨，庫存周轉天數有望回至正常水準。

就事業部展望來說，愛普*的IoT事業部第一季約佔整體營收86%。IoT營收當中，連接裝置佔比57%、穿戴裝置佔比11%及影像/音訊/其他佔比32%，持續有新應用、新技術進入Design-in，部份產品預計今年導入量產，預期未來兩年亦會有較快速的成長。從中短期來看，IoT事業部庫存去化已基本完成，預期IoT業績將恢復成長。

愛普*的AI事業部第一季VHM晶圓銷售下滑主因處於應用轉換期，加密貨幣市場規模縮水，但目前新一代的加密貨幣SOC產品仍持續開發中，著重在性能與功耗比的優化，預計2024年導入量產。目前AI事業的應用逐步擴及HPC相關客戶，已經啟動的POC(Proof-of-Concept，概念驗證)項目進展順利，新的項目亦正洽談中，預期公司的記憶體技術將逐步進入HPC等主流市場。

整體來說，愛普*的IoT事業部已經走出谷底，AI事業部繼續耕耘HPC領域，IPD也可望陸續於各領域導入應用。