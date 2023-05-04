住展雜誌企研室經理成采錡表示，去年520檔期房市受央行升息、本土疫情升溫等利空因素衝擊，推案量僅約1,219.4億元。因比較基期較低，今年520檔期推案量年增幅超過二成，不過若拉長時間來看，整體推案量仍是2018年以來次低量。

根據統計，今年520檔期北台灣推案量最大的縣市為新北市，預估推案量約738億元，其中約265億元案量位在土城區，捷運永寧站周邊將有「甲山林金城帝寶」、「美德市」進場銷售，合計供給超過千戶。此外，板橋、五股也將迎來指標案公開，使區域推案量攀升至百億。

台北市520檔推案量約381億元，新案多位在都市核心區段，如復興南路上有揚昇及冠德建設新案，將捷建設則在忠孝東路四段及捷運南京三民站周邊有推案計畫。北市各新案中又以位在台北車站周邊、籌備多時的「豐基皇居」總銷100億元最大。

成采錡表示，這些在新版《平均地權條例》上路前後進場的建案，有些是籌備多時、延無可延，有些則因業者看準政府打炒房等利空因素淡化，4月起房市買氣稍有回溫，選擇在受自住買盤喜愛的機能完善區推案。根據調查，儘管目前市場熱度遠不及前年，但只要建案產品力夠強，如建商品牌口碑佳、產品價位合理、總價帶好入手等，建案仍有機會順銷。

雖說桃園各重劃區籌備中指標案不少，但在今年520檔期，桃園指標案業者態度偏保守且低調，不挑明建案進場時程，使桃園市預估推案量僅220.6億元，指標案分別位於中壢青埔特區、龜山A7重劃區及大園客運園區等。再從Q1推案量年減逾二成來看，桃園上半年推案量縮已成定局。

新竹地區因指標大案已在Q1進場，520檔推案量僅約96.3億元，且高達六成案量來自同一家建商；該建商除了在新豐、竹東有推案，接下來在北區南寮地區也有新案將推出。

成采錡表示，《平均地權條例》子法公布，對於北台灣房市人氣尚未看到明顯影響，反倒是近期業者「以時間換取價格」的策略相繼見效。從去年底等到最近的購屋族，發現實價登錄價格未有變動而決定簽約，使部分建案銷況漸入佳境，可說實價登錄成為業者穩住價格的一大利器，不過也並非所有建案都能比照辦理，若建築本身抗性明顯，仍不容易說服消費者出手購屋。