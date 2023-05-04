●政策聲明重點

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過升息25個基點，將基準利率調升至介於5%～5.25%，創下自2007年8月以來的16年新高。

5月聲明中刪除3月聲明曾出現的「委員會預期再度收緊政策或許是合適之舉」的措辭，暗示該央行可能暫停緊縮周期。

聲明中寫道「通膨仍然高漲，就業增長仍然強韌」，暗示在6月召開下次會議時未必維持利率不變。

儘管如此，根據芝商所（CME）FedWatch工具，周三美國利率期貨市場押注聯準會將在6月和7月會議暫停升息，而在9月會議降息的可能性超過70%。

●鮑爾記者會重點

暫停升息：鮑爾暗示可能暫停升息，但也表示這尚未成為定局，利率決議仍取決於後續發布的數據。

不會降息；鮑爾表示通膨降低需要一些時間，如果預測大致正確，那麼就不適合降息，（今年）我們不會降息。

升息止步？鮑爾表示，聯準會仍然認為通膨率過高，現在就說升息周期已經結束為時過早。

銀行倒閉危機：鮑爾表示，銀行系統的壓力可能導致信貸環境緊縮，進而對經濟造成壓力，但也有助抑制通膨。美國的銀行業仍然穩健且具韌性，聯準會將從一連串的銀行倒閉事件記取教訓。

經濟衰退?鮑爾看好美國經濟溫和增長，陷入衰退的可能性不高，就業市場降溫的初步跡象顯示經濟實現軟著陸並非是不可能的事。

債限危機：鮑爾表示，美國若發生前所未見的債務違約將給經濟帶來高度的不確定性和難以預測的後果，「任何人都不應該認為一旦美國倒債，聯準會能確保我們的經濟、金融體系以及我們的全球聲譽免於受到損害」。

●市場看法

惠譽評級首席經濟學家Brian Coulton：聯準會不再暗示應該要預期會再進一步升息，但也算不上是對「暫停升息」給出堅定的承諾。他們還在討論要如何決定進一步收緊政策的「程度」，而非是否需要進一步收緊政策。信貸環境持續收緊是事實，但他們今天仍然提高了利率，並為未來升息預留了空間。通膨仍是他們最擔心的事，他們不會因為最近薪資增長的趨勢而受到鼓舞。

RBC財富管理公司資深投資組合策略師Tom Garretson：今天的升息相當溫和，市場原本預期可能會更偏向鷹派一些。政策聲明中的新措辭確實顯示進一步升息的門檻相當高。這份聲明非常明確，今天的升息可能是最後一次。美國公債殖利率下跌、美元走貶，這是一個相當鴿派的市場反應。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James：聯準會的決議大致符合人們預期，但在「什麼將促使聯準會暫停升息」方面有一點轉折，我不認為它釋出了很明確的升息25基點或近期內暫停升息的訊息。有關聯準會決議的消息本身並不如某些人希望看到的那樣清楚，短期內聯準會在利率方面的意圖仍然需要更多資訊釐清。

投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates Inc.總裁Alan Lancz：這次是不是最後一次升息仍無定論。

Oanda資深市場分析師Ed Moya：周三的升息可能是本緊縮周期的最後一次升息。聯準會擔心信貸環境收緊將給經濟活動和就業造成壓力，但這同時又有助於維持「通膨放緩」（disinflation ）的趨勢。信貸緊縮將削弱經濟，似乎只要不出現勞動力和通膨數據比預期炙熱的完美風暴，聯準會至少一直到年底都會維持利率不變。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey：這份聲明平淡無奇，聲明中唯一的變化真的沒有說出任何有關於未來的事，只道出了「我們將取決於數據」。市場期望聯準會在此次升息後停下腳步，但顯然他們要到下一次會議才會亮出底牌。