走進台北市東區商圈SOGO忠孝館對面的巷弄中，就可以看到隱身在二樓的「台北享新代」減重診所，交通便利卻又鬧中取靜，同時擁有方便卻又兼具隱私的優點。走入台北享新代診所，立即被明亮溫馨的氛圍包圍，寬敞的等候區，點綴著許多觀葉植物，好像是一間藝廊，讓人不自覺放鬆下來，以輕鬆自在的態度，面對諮詢與療程，看診無壓力！

診所交通便利卻又鬧中取靜！ 永慶房屋鄭心茹細心過濾物件助成交

「健康瘦身」已成為現代追求的美麗趨勢，台北享新代診所邱勝博院長深知現代人注重個人隱私，面對難以啟齒的過重、高體脂等問題，如何提供求診的病患足夠的私密性與安全感，是減重專門診所第一要務；此外，為了要給病患一個舒適、方便的空間，診所位置、大小及周遭交通便利性都是考量重點。

永慶房屋經紀人鄭心茹深耕台北東區商圈，對忠孝復興捷運站一帶的物件瞭若指掌，已累積成交近30件，也正是她協助邱勝博院長找到理想的門店！因透過客戶推薦而得知邱院長的購屋需求，心茹精準篩選出符合條件的物件之外，同步將商圈優劣勢、物件優缺點歸納整理，讓邱院長有完整、詳細的資料做正確的判斷。

永慶房屋鄭心茹(圖左)精準過濾符合邱勝博院長(圖右)購屋需求的物件，助診所圓滿成交。(圖/永慶房屋提供)

邱勝博院長分享，心茹在物件過濾上十分精準且符合需求，特別是在前年疫情嚴峻期間，善用線上賞屋服務，持續服務，且積極了解自己對每個物件的滿意與不滿意之處，聚焦出理想的診所條件。最後心茹推薦忠孝東路四段26巷的物件，距離忠孝復興站只需步行1分鐘，位在二樓的空間能為病患打造絕佳的隱私性，且有不錯的招牌效益，並兼具出入的人單純，此外，心茹還提供完整的成交行情，針對周圍行情做出完整的分析，讓我在出價時有足夠的資訊做判斷。成交後，心茹及陳俊佑店長也很用心的幫助和鄰居協調招牌的位置，服務真的做的很好！

台北享新代診所已在去年開業，忠孝復興捷運站步行1分鐘即可抵達，二樓的空間打造絕佳隱私性。(圖/永慶房屋提供)

鄭心茹分享，邱院長平時都忙於開醫學會、看診，在時間上必須掌握精準，事前的物件資料準備更要專業分析及歸納整理，只要院長有一點空檔時間，就會帶著準備好的資料跟院長當面討論，提升效率也節省客戶最寶貴的時間。房仲經紀人若想做到差異化服務，永遠要想的比客戶多一點，以換位思考的方式協助客戶評估房產的未來與可能性。

台北享新代診所已在去年順利開業，邱勝博院長主治內分泌暨新陳代謝及肥胖醫學，以「專業醫學減重」為概念透過代謝醫學減重法幫助病患擁抱新健康生活。邱勝博院長分享，減重不難，只要在醫學的幫助下，搭配專業營養諮詢，讓更多人得到安全的減重服務，不僅不易復胖，甚至連因肥胖而引起的慢性病也有機會改善，可以「享新代-享受（瘦）新陳代謝帶來的好處」。