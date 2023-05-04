律師楊朝淵今年2月在桃園龜山警分局1派出所陪偵時，希望巡佐警詢時用和緩的語氣，被威脅「再有意見」就趕他出去。楊朝淵事後向警方投訴，巡佐卻只需寫職務報告、記劣蹟。他認為辯護人的陳述意見權受到相當嚴重的侵害，因此向桃園地檢署提告。

警方表示，員警2月18日查獲槍支及毒品案，製作調查筆錄時，因法律扶助律師與偵辦員警認知有所差異，致法扶律師認為有侵害其權利行使情形。警方說，經檢視警詢過程，偵辦員警於詢問時有全程錄影錄音，並未發現有違反刑事訴訟法相關規定之情形。因該律師業已提告，予以尊重亦會協助當事員警，以維自身權益；本案後續也將配合桃園地檢署提供相關案卷資料，俾利審理。

楊朝淵表示，2月時受法律扶助基金會指派前往龜山1間派出所陪偵，當事人是1名涉犯罪名為槍砲和毒品的年輕人。他陪偵時，製作筆錄的巡佐質疑當事人供述前後不一，因為口氣較兇，而且帶有敵意，當事人不敢講話。他為讓筆錄製作順利，所以建議巡佐「或許適合調整成比較中性的問法」。

巡佐聽聞竟稱：「我警告你，你如果再妨礙偵查的話我就請你出去！」、再說的話我就請你出去！」、「我見過的律師很多，你是第一個這樣的！」、「我以前還真的把律師轟出去過一次，你差點就是第2個！」楊朝淵說，自己陪偵過上百次，首次遇到這種情形，因擔心當事人權益受損，只好作罷，硬著頭皮把筆錄做完。

但楊朝淵認為，辯護人陳述意見權受《刑事訴訟法》和《憲法》保障，事後向警方、全國律師聯合會分別提出投訴和申訴。不料該巡佐僅受記劣蹟、需寫職務報告等處分，警方說明中，則只有提到該巡佐溝通、態度、執勤技巧有待加強。，這次事件中，最該重視的辯護人陳述意見權，警方卻隻字未提，讓他難以接受。

為讓警方正視問題，楊朝淵遂對該巡佐提告公務員假借職務上機會犯強制罪、恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪和誹謗罪。楊表示，巡佐警詢時與他的對話，可能讓一般人認為他作為律師專業能力及素養低下，而已經貶損他關於職業及專業能力的人格評價，再加上還威脅要趕他出去等等，都已經觸犯相關法律。

楊並且表示，他並非只是認為受到冒犯，而是警察威脅趕辯護人出去，已嚴重侵害人權和法治，但警方卻用「敷衍了事、罔顧人權」的方式回應，他只好用這種方式尋求救濟、喚起重視。他也提到，已經和司改會合作，還會有後續行動。