「幸福人妻」楊謹華婚後出脫得更加美豔，昨日她出席江詩丹頓（Vacheron Constantin）年度腕表展，分享老公Ben樂觀開朗的個性，讓她看問題有了另一種角度，因工作壓力導致內心的抑鬱糾結也不藥而癒，她還不藏私分享向老公討禮物的妙招，睡覺時趁老公半夢半醒之際，在他耳邊念著要什麼禮物，夢想往往就會實現。

最近楊謹華演出的實境節目「光露營就很忙了」正在上映，在節目中她事前做好萬全的準備，把自己打扮得美美的，還扛著大行李和床墊去露營，絕不讓自己吃苦受委曲。昨日她佩戴要價逾3百萬元的Egerie Creative Edition系列鑽表，笑說：「我會戴著它去露營喔！而且會時時刻刻盯著它看！」

江詩丹頓Egerie Creative Edition鑽表，約345萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Egerie粉紅金月相表，約161萬元。（Vacheron Constantin提供）

每年江詩丹頓都會以非凡製表工藝為主題舉辦年度腕表展，今年以結合NICOLE + FELICIA高訂禮服，主打融入珠寶鑲嵌、琺瑯彩繪、機刻雕花等工藝藝術的珠寶表，其中一款要價逾600萬的鑽表已在開展當天就售出，可見台灣藏家對江詩丹頓腕表的喜愛。