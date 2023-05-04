觀光局東部海岸國家風景區管理處設在台東東河金樽和成功三仙台風景區的4K即時監控，意外拍天氣晴朗的晚間，閃電從雲層間向上噴射，帶著藍色的光彩，雖然只是一瞬間，卻讓民眾驚豔讚嘆大自然的奧妙。

從三仙台風景區即時監控畫面可見，日前夜間天氣一片晴朗，白雲之間突然竄出1道往上噴發的閃電，肉眼直視彷彿藍色閃光。而另1支金樽的監控畫面從左上角也可以看見閃電分叉往上，照亮天際。

東管處設置兩個風景區的24小時即時監控拍下神奇畫面，管理人員原本沒有發現，是眼尖的網友發現後通報才得知，畫面曝光也讓民眾嘖嘖稱奇。

「短短一瞬間，讓人好驚豔」網友看到畫面直呼，這是大自然神奇的奧祕，還有人開玩笑地說，會不會是媽祖顯靈。

此外，其實這種現象去年8月也曾出現，綠島的即時監控，也拍到閃電瞬間，只是顏色視覺上呈現紅色，民眾大讚是紅色閃電。

台東氣象站有20年觀測經驗的技士張靖協表示，這是一種自然的放電現象，閃電不是一般印象中只會由上往下，幾乎可以說是全方位放電。

至於顏色部分，藍色可能是當天雲層周邊環境藍色元素比較多，而紅色則為閃電周邊有薄雲層，雲吸收藍光只剩下紅光，才會呈現紅色閃電。