2024總統大選藍、綠、白三角督態勢明顯，美麗島電子報今( 4 )日公布最新民調，民進黨提名的副總統賴清德以35.4%略為下滑但穩定領先，新北市長侯友宜些微回升至26%穩居第二，而民眾黨主席柯文哲成長兩個百分點，支持度來到 22% 創下近1年來的新高；若是藍白合的「侯柯配」將以 46.6% 大幅勝過賴清德 40.7%。對此，前立委郭正亮分析，柯文哲已經碰到天花板，接下來很難繼續再有成長，未來區域立委選戰開打，民眾黨氣勢將會被藍綠壓過，但為了立院席次「藍綠不過半」，柯會撐到最後一個月，屆時可能再喊出「政黨輪替」、「聯合政府」等口號，雖然不會說出棄保，但選民也會了解意思。

據美麗島電子報最新民調，柯文哲的支持度自 4 月中旬(震傳媒民調) 19.2% 上升到 22%，是自 2022 年 6 月以來的新高。侯友宜同比則由 24.4% 上升至 26%；賴清德從 38.3% 下滑至 35.4%。

郭正亮今在《大新聞大爆卦》節目中分析，柯文哲未來到了造勢階段，一定會再出現下滑，因為總統選舉到最後會與立委一起選，各地都會開始掛看板，而民眾黨沒有甚麼區域立委、知名人士很少，73 個區域立委選區都會跟總統候選人一起造勢，會帶起很大的盤，「我覺得不用擔心柯文哲現在會這麼高，一定不可能撐到最後」，恐怕22%已經是柯的天花板。

而美麗島電子報民調也指出，若是「侯柯配」對上賴清德，將會以 46.6% 大幅勝過賴的 40.7%，顯示近5成的選民會支持「藍白合」且能打敗民進黨。但民調並未給出其他非綠陣營的候選人組合。而柯文哲近期受訪對於競選總統也都相當堅定，並未主動拋出總統藍白合的議題，甚至是討論到最後關頭要棄保。

「柯文哲不會喊棄保」，但郭正亮認為，柯會用不同方式運作，在國會一定會喊「藍綠不過半」從頭到尾都不會變，但如果最後柯文哲改喊「聯合政府」而國民黨也跟進喊聯合政府，因為民進黨一定不會喊聯合政府，屆時選民就會知道意思，柯一定不會說出棄保這個字眼，但會有不同的說法；柯文哲也可能會強調要「政黨輪替」，標舉一個影響「今年不政黨輪替，明年就準備戰爭」，把政黨輪替的效果發揮到最大。

郭正亮指出，要到最後一個月才會知道柯文哲怎麼說，為了藍綠不過半、民眾黨立委 8到 10 席，柯文哲一定要撐住民眾黨的盤。

這份民調也會引起民進黨內部討論，因為藍白合始終會贏過賴清德，總統蔡英文曾拿下 58%，而賴清德最高只有 41.4%，顯然問題就在柯文哲，民進黨的年輕票都跑掉了，而民眾黨的選民大多是 40 歲以下，就是因為40歲以下的族群對民進黨很有意見，甚至有2成淺綠選民都跑去支持民眾黨了。