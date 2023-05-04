桃園郵局聯合32支局做公益，i郵箱幫配送推廣憨兒手工花。(真善美社會福利基金會提供／呂筱蟬桃園傳真)

母親節將至，桃園市真善美社會福利基金透過桃園郵局協助，連續9年不中斷聯合中壢、平鎮、內壢、新屋共32支局一起推廣憨兒手工玫瑰花，為鼓勵民眾認購公益商品，凡購買公益禮盒組商品滿千元，即可使用ｉ郵箱，免費幫民眾把商品配送給媽媽。

真善美社會福利基金會服務的憨兒，平均智能只有3至9歲，能製作的義賣品，很難有什麼樣的變化性，但對折玫瑰花對憨兒而言，卻具有相當的意義，除了訓練手指的靈活度，也是延緩老化的一項課程，為母親節義賣活動，憨兒努力折二萬朵花，希望能和大家分享成果，但推廣卻是愈來愈困難。

桃園郵局中壢地區團隊，為幫忙憨兒手作玫瑰花不要滯銷，今年除了32家支局響應推廣之外，更是推出便民福利，即日起至5月8日止，凡至中壢地區郵局認購憨兒公益禮盒，滿千元就能免費使用i郵箱。桃園郵局副局長連千惠表示，i郵箱能提供24小時全年無休的自助取郵件服務，現在的年輕人都很忙碌，如果能購買憨兒公益商品寄給媽媽，相信媽媽一定會覺得有意義，現場也提供憨兒使用ｉ郵箱，希望透過更便利的方式，也幫忙憨兒把愛的禮盒寄到媽媽的手中。

真善美社會福利基金會表示，今年手作玫瑰花目前僅售3000支，若有想要直接認購憨兒手工玫瑰花的民眾，只要到中壢、平鎮、內壢、新屋郵局團隊等32支局，就能直接把憨兒義賣品帶回家，或請上網真善美社會福利基金會官網訂購。