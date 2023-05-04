5月4日為星際大戰日，高雄市長陳其邁今（4）日大玩Cosplay（角色扮演），化身絕地武士，還與星際迷合影留念。（柯宗緯翻攝）

5月4日為星際大戰日，高雄市長陳其邁今（4）日大玩Cosplay（角色扮演），化身絕地武士，網友直呼「很帥」。他提到，尤達大師說過「Size matters not」，台灣正是如此，而在蔡英文總統帶領下，台灣比想像中還來得具有力量，讓全世界都看到台灣。

陳其邁今天穿上絕地武士服裝，拿起光劍，大玩Cosplay。他在臉書PO文提到，星際大戰日是星戰迷每年的盛事。歡迎來自遙遠銀河系的原力使用者，一起來到高雄慶祝這個日子，也拜訪了市府局處，讓同仁們驚喜連連。

陳其邁也曬出數張與星際迷合影的照片，網友看了直說「燃燒心中的星際魂」、「邁邁是道士風格的武士」、「邁邁市長穿搭很帥喔」、「哪有那麼帥的邁邁武士啦」。

陳其邁文中提到，尤達大師說過「Size matters not」，台灣也正是如此，國家面積雖小，在蔡英文總統帶領下，台灣比想像中還來得具有力量，憑著打拚和實力，讓全世界都看到台灣，結交許多理念一致的朋友。May the Force be with you.願原力與我們同在，保有希望。