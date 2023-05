5月4日為星際大戰日,高雄市長陳其邁今(4)日大玩Cosplay(角色扮演),化身絕地武士,還與星際迷合影留念。(柯宗緯翻攝)

5月4日為星際大戰日,高雄市長陳其邁今(4)日大玩Cosplay(角色扮演),化身絕地武士,網友直呼「很帥」。他提到,尤達大師說過「Size matters not」,台灣正是如此,而在蔡英文總統帶領下,台灣比想像中還來得具有力量,讓全世界都看到台灣。

陳其邁今天穿上絕地武士服裝,拿起光劍,大玩Cosplay。他在臉書PO文提到,星際大戰日是星戰迷每年的盛事。歡迎來自遙遠銀河系的原力使用者,一起來到高雄慶祝這個日子,也拜訪了市府局處,讓同仁們驚喜連連。

陳其邁也曬出數張與星際迷合影的照片,網友看了直說「燃燒心中的星際魂」、「邁邁是道士風格的武士」、「邁邁市長穿搭很帥喔」、「哪有那麼帥的邁邁武士啦」。

陳其邁文中提到,尤達大師說過「Size matters not」,台灣也正是如此,國家面積雖小,在蔡英文總統帶領下,台灣比想像中還來得具有力量,憑著打拚和實力,讓全世界都看到台灣,結交許多理念一致的朋友。May the Force be with you.願原力與我們同在,保有希望。