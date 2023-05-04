因韓國通膨高達4%左右，曾要求今年至少加薪6%的工會團體指稱，三星高管4月說過，考績最好的員工今年加薪4.1%，表現一般普普的則加2%。三星回覆彭博社詢問時表示，加薪皆依規定執行，會持續跟工會溝通。

三星電子目前腹背受敵，在全球需求不佳情況下，不僅上季財報暴虧34億美元且創下歷史新高紀錄，現在還被要求與工會代表面對面談判。全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）直言，罷工與否取決於會長李在鎔的態度。

三星火災海上保險（Samsung Fire & Marine Insurance）工會也指出，如果三星電子罷工，三星集團內其它11個工會，像是三星物產（Samsung C&T）或電動車電池製造公司三星SDI將從而效尤。

三星工會指出，除了有加薪需求外，也是抗議三星集團對工會的打壓。會長李在鎔曾經對2020年經營權繼承，以及工會出現問題致歉過，但迄今都還沒跟工會代表見過面。

韓國工會在當地政治圈中頗具影響力，故公司罷工事件並不少見，但這次若真的罷工，將是三星自1969年成立以來首次有員工走上街頭自救。三星的工會在去年薪資談判失敗後，其實就拿到罷工權，但一直都沒有付諸於具體行動。

韓國先驅報（Korea Herald）報導，三星工會這次要求加薪10%以外，還要求有各項薪水補助項目。至於三星資方於4月說要加薪4%的承諾，代表勞方的工會則認為，公司處理不當以及有繞過工會進行談判之情事。